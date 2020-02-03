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Bursa protokolü Samsunlular Derneği istişâre toplantısında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:33 | Son Güncelleme

Bursa protokolü, Bursa Samsunlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından tertiplenen istişâre toplantısında buluştu.Samsun Dernekleri Federasyonuna bağlı derneklerin her ay geleneksel olarak düzenlediği kahvaltı ve istişâre toplantısına Bursa Samsunlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ev sahipliği yaptı.

Bursa protokolü, Bursa Samsunlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından tertiplenen istişâre toplantısında buluştu.
Samsun Dernekleri Federasyonuna bağlı derneklerin her ay geleneksel olarak düzenlediği kahvaltı ve istişâre toplantısına Bursa Samsunlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ev sahipliği yaptı. Kahvaltı eşliğinde yapılan istişâre toplantısına önceki dönem Emniyet Genel Müdürümü ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Celal Uzunkaya, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcıları, Bülent Kandemir, Osman Şahin ve il yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Büyükşehir Sağlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Fidan, Ak Parti ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı.
Toplantıda konuşan Bursa Samsunlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Temel Erkol, "Geçen hafta Elazığ ve Malatya depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah’dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. SAMDEF’e bağlı derneklerimizle ayda bir toplanmamız buradaki en ufak bir sohbet bile çok öğretici aslında. Sürekli yeni bakış açıları kazanıyoruz. Başladığımız gün ile bugüne baktığımızda sivil toplum kuruluşlarına bağlı çalışmaların bizi desteklediğini ve daha da güçlendirdiğini düşünüyorum. Ülkemiz, Bursa’mız ve hemşehrilerim adına periyodik olarak bir araya gelip farklı projeler üretmeliyiz. Sağlık, istihdam, eğitim, sosyal kültürel ve toplumsal anlamda sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalara devam etmeliyiz. Biz geçici gündemlerin değil, kalıcı erdemlerin peşindeyiz. Biliriz ki bir gün hepimiz bu geçici dünyaya veda edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düstûru ile hareket ederek hoş bir sadâ bırakmalıyız. Biz yaşatmak için varız. Bir olalım, birlik olalım diyerek hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.

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