HABER

Bursa sahillerinde tekne operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 13:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sahili işgal eden ve görüntü kirliliği oluşturan 21 tekne toplandı.Temmuz ayında Mudanya’daki plaj bölgelerinin vatandaşlar tarafından kullanılamadığı, bu alanların özel tekneler tarafından işgal edildiği ihbarını alan Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı TCSG-25 Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sahili işgal eden ve görüntü kirliliği oluşturan 21 tekne toplandı.
Temmuz ayında Mudanya’daki plaj bölgelerinin vatandaşlar tarafından kullanılamadığı, bu alanların özel tekneler tarafından işgal edildiği ihbarını alan Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı TCSG-25 Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bunun üzerine denetime başlayan TCSG-25 Komutanlığı ekipleri, sahillerin özel tekneler tarafından işgal edildiği, usulsüz yanaştırılarak kumluk alana beton döküldüğü ve platformlar kurularak etrafının çevrildiğini tespit etti. Bu durumu fotoğraf ve tutanaklarla kayıt altına alan ekipler, Bursa Valiliği ve Mudanya Kaymakamlığı’na bildirdi. Bursa Valiliği ve Mudanya Kaymakamlığı’nın onayıyla yapılan tespit ve incelemelerden sonra 481 tekne hakkında işlem yapıldı. Tespit edilen tekne sahiplerine gerekli tebligat yapılarak 1-1,5 ay süre tanıyan ekipler, süre sonunda sahiplerine ulaşılamayan 58 adet teknenin toplanması ve Türk Medeni Kanunu’nun 770 ve 771’inci maddeleri gereğince mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi için işlem başlattı.

21 tekne toplandı
TCSG-25 Komutanlığı ekipleri, Güzelyalı sahilinde hareket geçti. Gerekli onayların ardından Güzelyalı’da bulunan 58 tekneden 37’sinin alındığı tespit edildi. Geri kalan 21 tekne için operasyonun startı verildi. Sahili işgal eden, görüntü kirliliği oluşturan teknelerin toplanması için Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçildi.

Tekneler vinç ile kamyonlara konuldu
TCSG-25 Komutanlığı önderliğinde ekipler, sahilde bulunan tekneleri vinç yardımıyla kamyonlara yükledi. Böylece sahildeki görüntü kirliliği ortadan kalkmış oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Limanlar Yönetmeliği’nin 25. maddesi 2. fıkrasına istinaden toplanan tekneler, Mudanya Jandarma Bölgesi’nde taşındı. Milli Emlak Müdürlüğü’nce satışı yapılacak olan teknelerin bedelleri 5 yıl süreyle Mal Müdürlüğü veznesinde emanette kalacak. Bu süre içerisinde sahipleri çıkmayan teknelerin bedelleri gelir olarak kayıt edilecek. Öte yandan bütün Bursa sahillerinde operasyonların devam edeceği öğrenildi.
Plajların ve sahillerin temizlenmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Özellikle yaz aylarında hemşehrilerimizin sahiller ve plajlardan daha fazla yararlanabilmesi ve denize daha rahat girmeleri için üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz ”dedi.
3621 Sayılı Kıyı Kanunu’na göre sahillerin kullanımının halka açık olması gerektiğine de vurgu yapan Türkyılmaz, “Biz de halkımızın çıkarlarını korumak, halka ait alanları halka kazandırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Binali Yıldırım kimdir?Binali Yıldırım kimdir?
Turan Dursun kimdir?Turan Dursun kimdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu’nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu sokağa döküldü!

Olçok ailesinden flaş açıklama: Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama!

İstanbul'da minibüs ile kamyonet çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.