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Bursa sahillerinin suyu temiz çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 12:24 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürlüğünün Gemlik, Mudanya ve Karacabey sahilleri ile İznik Gölü kıyısında gerçekleştirdiği ölçümler sonucu 24 plajın tamamının "yüzülebilir" olduğu tespit edildi

Bursa'nın Gemlik, Mudanya ve Karacabey ilçeleri ile İznik Gölü'ndeki toplam 24 plajın tamamının "yüzülebilir" olduğu belirlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan Ağustos Ayı Deniz Kirliliği İzleme Raporu'na göre, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Gemlik'te 8, Mudanya'da 9, Karacabey'de 3 ve İznik Gölü çevresinde 4 kamp ile plajda ölçümler yapıldı.

Tüm plajlardaki 100 mililitrede bulunan bakteri sayısının kılavuz ve zorunlu değerlerine bakıldı. İncelemeler sonucunda plajlardaki toplam koliform, fekal koliform ve fekal streptekok parametrelerinin referans değerler aralığında olduğu tespit edildi.

Sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa "iyi kalitede su (girilebilir)", kılavuz değer ile zorunlu değer arasındaysa "orta kalitede su (girilebilir)", zorunlu değerlerin üzerindeyse "kötü kalitede su (girilemez)" değerlendirmesi yapıldı. Ölçümlerde, 24 plajdan 19'u "iyi kalite su", 5'i ise "orta kalite su" olarak belirlendi.

Rapora göre plajlarla ilgili tespitler şu şekilde:

Gemlik: Narlı Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, Büyükkumla Halk Plajı, Küçükkumla Halk Plajı, Hasanağa Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajı, Kumsaz Halk Plajı "iyi kalite su"; Kurşunlu Hanımlar Plajı "orta kalite su".

Mudanya: Kızılay Kampı, Burgaz Altınkum Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, Eşkel Halk Plajı, Coşkunöz Halk Plajı, Eğerce Halk Plajı ve Mesudiye Halk Plajı "iyi kalite su".

Karacabey: Malkara Halk Plajı ve Kurşunlu Halk Plajı "iyi kalite su", Yeniköy Halk Plajı "orta kalite su".

İznik Gölü: İnciraltı Halk Plajı "iyi kalite su", Darka Tatil Köyü, Göllüce Halk Plajı ve Orhangazi Halk Plajı "orta kalite su".

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