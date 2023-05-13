BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2023: Bursa seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları mynet.com'da!

Bursa seçim sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bursa'nın ilçeleri olan Osmangazi seçim sonuçları, Nilüfer seçim sonuçları, Yıldırım seçim sonuçları, Büyükorhan seçim sonuçları, Gemlik seçim sonuçları, Gürsu seçim sonuçları, Harmancık seçim sonuçları, İnegöl seçim sonuçları, İznik seçim sonuçları, Karacabey seçim sonuçları, Keles seçim sonuçları, Kestel seçim sonuçları, Mudanya seçim sonuçları, Mustafakemalpaşa seçim sonuçları, Orhaneli seçim sonuçları, Orhangazi seçim sonuçları ve Yenişehir seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. 14 Mayıs 2023 Bursa seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

BURSA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Bursa seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



