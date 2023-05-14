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BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK BURSA Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP yüzde kaç oy aldı?

14.05.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri; Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor. Peki, Bursa seçim sonuçları ne oldu? AK Parti, MHP, CHP yüzde kaç oy aldı? İşte, Bursa seçim sonuçları canlı takip ekranı...

BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK BURSA Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP yüzde kaç oy aldı?

Bursa seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri oy verme işleminin ve seçim yasaklarının sona ermesinin ardından yakından takip edilecek. 14 Mayıs 2023 Pazar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oy veren seçmenler akşam saatlerinde yayımlanan verileri inceleyecekler. Osmangazi seçim sonuçları, Nilüfer seçim sonuçları, Yıldırım seçim sonuçları, Büyükorhan seçim sonuçları, Gemlik seçim sonuçları, Gürsu seçim sonuçları, Harmancık seçim sonuçları, İnegöl seçim sonuçları, İznik seçim sonuçları, Karacabey seçim sonuçları, Keles seçim sonuçları, Kestel seçim sonuçları, Mudanya seçim sonuçları, Mustafakemalpaşa seçim sonuçları, Orhaneli seçim sonuçları, Orhangazi seçim sonuçları ve Yenişehir seçim sonuçları Mynet.com'da olacak. Bursa seçim sonuçları internette araştırılıyor. İşte, Bursa seçim sonuçları ekranı...

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BURSA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bursa seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

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14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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