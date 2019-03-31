Bursa seçim sonuçları gelmeye başladı! 31 Mart yerel seçimler Bursa'da ilk sonuçlar

Bursa'dan'dan sonuçlar gelmeye başladı. Bursa'da AK Parti ve MHP'nin adayı Alinur Aktaş ile CHP ve İYİ Parti'nin adayı Mustafa Bozbey yarışıyor.

BURSA İLK SONUÇLAR



Alinur Aktaş - 56.59

Mustafa Bozbey - 33.99

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