Bursa seçim sonuçları gelmeye başladı! 31 Mart yerel seçimler Bursa'da ilk sonuçlar

Bursa'dan'dan sonu\u00e7lar gelmeye ba\u015flad\u0131. Bursa'da AK Parti ve MHP'nin aday\u0131 Alinur Akta\u015f ile CHP ve \u0130Y\u0130 Parti'nin aday\u0131 Mustafa Bozbey yar\u0131\u015f\u0131yor. \nBURSA \u0130LK SONU\u00c7LAR\n\nAlinur Akta\u015f - 56.59\nMustafa Bozbey - 33.99\nANLIK SONU\u00c7LAR \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN Asans\u00f6rde korkun\u00e7 anlar! Bir anda hareket edince...Tomarza se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 2019: Kayseri ilinin il\u00e7esinde hangi parti, hangi aday? Mudurnu se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 2019: Bolu ilinin il\u00e7esinde hangi parti, hangi aday?