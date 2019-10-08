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Bursa şehidine ağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan uzman erbaş Muhammet Sezgin Kotanoğlu için baba ocağında dua edilip helallik alındı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan uzman erbaş Muhammet Sezgin Kotanoğlu için baba ocağında dua edilip helallik alındı. Bursalı şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılan anne ve babası "Oğlum bize hakkını helal et" diyerek gözyaşı döktü.
Geçtiğimiz gün Çukurca ilçesindeki Işıklı Üs Bölgesi’nden Kavuşak Üs Bölgesi’ne ikmal faaliyeti icra eden aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Erbaş Muhammet Sezgin Kotanoğlu, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Kotanoğlu Hakkari Fatih Kışlasında yapılan törenin ardından memleketi Bursa’ya uğurlandı.
Öğle saatlerinde özel jet ile Yenişehir Havaalanı’na getirilen şehidin naaşı burada askerler tarafından alındı. Burada yapılan törene şehidin yakınları ve rütbeli askeri personel katıldı. Şehit Muhammet Sezgin Kotanoğlu’nun naaşı daha sonra Tuna Mahallesi’ndeki baba ocağına getirilerek burada yakınları ve komşularından helallik alındı.
Oğlunun tabutuna sarılan emekli baba Sezai Kotanoğlu (57) ile anne Serap Kotanoğlu (52) "Hakkını bize helal et oğlum" diyerek gözyaşı döktü.
Askerliğini kısa süre önce bitiren ancak TSK’ya uzman erbaş olarak hizmet etmeye devam eden 21 yaşındaki Muhammet Sezgin Kotanoğlu’nun kendisinden küçük bir erkek bir de kız kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehit Kotanoğlu’nun cenazesi Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Mihraplı Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor
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