Türkiye'nin 10. şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı.

Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda yapılan, bünyesindeki Genel, Kadın-Doğum Çocuk, Kalp Damar, Onkoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR), Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi, ilk hastalarına hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Sağlık Yatırım tarafından "Kamu Özel İş birliği" (PPP-Public Private Partnership) modeli ile hayata geçirilen Bursa Şehir Hastanesinde, poliklinik ve acil servisler dahil tüm birimler aynı anda hizmete başlarken, ilk kabul gününde 2 bin 500 kişi tedavi olmak için randevu aldı.

- "Gelen vatandaşlarımız çok memnun"

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk hasta kabulünün heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Hastanede daha çok özellikli hizmetlerin verileceğini belirten Akan, herhangi bir aksaklık olmadan faaliyete başladıklarını dile getirdi.