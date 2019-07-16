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Bursa Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.07.2019 11:53 | Son Güncelleme

İlk gün polikliniklere 2 bin 500 kişi müracaat etti - Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan: "Gelen vatandaşlarımız çok memnun. Klinik olarak hazırız, ameliyathanelerimiz ve yoğun bakım ünitelerimiz de hazır"

Türkiye'nin 10. şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı.

Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda yapılan, bünyesindeki Genel, Kadın-Doğum Çocuk, Kalp Damar, Onkoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR), Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi, ilk hastalarına hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Sağlık Yatırım tarafından "Kamu Özel İş birliği" (PPP-Public Private Partnership) modeli ile hayata geçirilen Bursa Şehir Hastanesinde, poliklinik ve acil servisler dahil tüm birimler aynı anda hizmete başlarken, ilk kabul gününde 2 bin 500 kişi tedavi olmak için randevu aldı.

- "Gelen vatandaşlarımız çok memnun"

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk hasta kabulünün heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Hastanede daha çok özellikli hizmetlerin verileceğini belirten Akan, herhangi bir aksaklık olmadan faaliyete başladıklarını dile getirdi.

Akan, hastaneye gelenlerin tepkilerinin olumlu yönde olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Herhangi bir ulaşım problemi yaşamıyoruz. Kentin değişik yerlerinde Bursa Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız görüşmeler neticesinde, vatandaşlarımızın, kentin değişik noktalarından hastanemize ulaşımını sağlayacak tedbirler alındı. Herhangi bir problem yaşamıyoruz, sürekli hasta ve hasta yakınları ile görüşüyoruz, konuşuyoruz, çok memnunlar. Uluslararası seviyede hizmet veren bir hastane."

İlerleyen dönemde hasta memnuniyetinin daha da artmasını umduklarını belirten Akan, "İlk gün olmasına rağmen yaklaşık 2 bin 500 kişi polikliniklere başvurdu. Gelen vatandaşlarımız çok memnun. Klinik olarak hazırız, ameliyathanelerimiz ve yoğun bakım ünitelerimiz de hazır." sözlerine yer verdi.

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Bursa Bursa Şehir Hastanesi

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