Bursa Şehir Hastanesi ilk güne 2500 randevu ile başladı

Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında hayata geçirdiği Türkiye’nin 10’ncu şehir hastanesi olan ve Türkiye’nin sağlık hizmetlerindeki kalite çıtasını son noktaya ulaştıran şehir hastanelerinin en büyüklerinden birisi Bursa’da kapılarını açtı. Sabahın ilk saatleriyle birlikte hasta alımına başlayan 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi polikliniklerine ilk gün 2 bin 500 kişi randevu aldı.

Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Sağlık Yatırım tarafından “Kamu Özel İş birliği” (PPP-Public Private Partnership) modeli ile hayata geçirilen Bursa Şehir Hastanesi, 1.355 yatak kapasitesiyle bölgenin yeni “Sağlık Üssü” olacak. Hastane; Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik ve Bursa’da yaşayan yaklaşık 5,5 milyon kişiyi daha kaliteli sağlık hizmeti ile tanıştırmanın yanı sıra sağlık turizmine de büyük katkı sunacak. Sabah saatlerinden itibaren hasta kabulüne başlanan hastaneye Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsler Demirtaş, Bursaray Küçük Sanayi İstasyonu ve Organize Sanayi Bölgesi istasyonu’ndan 7 dakika ara ile yaptığı ring seferleri ile halka ulaşım sıkıntısı yaşatmadı. Ring seferler bir hafta boyunca ücretsiz olarak devam edecek.

Hasta ve yakınlarının ikramlar ve canlı müzik dinletisi ile karşılandığı ilk günde; sevimli maskot karakterler, çocuklara çeşitli hediyeler vererek eğlendirdi.Yürüyemeyen ya da yaşlı ve engelli hastalar ile acil servise getirilen çocuklar, elektrikli ve akülü araçlarla taşındı.

488 milyon Euro’luk yatırım

Nilüfer ilçesinin Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine 488 milyon Euro’luk yatırımla tamamlanan Bursa Şehir Hastanesi, ortak bir çekirdek yapı etrafına kurulmuş olan 4 adet bloktan oluşuyor. 1.055 yatak kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüğü olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile 100 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanelerinden oluşan Bursa Şehir Hastanesi’nde, 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Her branştan poliklinik hizmeti

Her branştan poliklinik hizmetlerinin verileceği, nitelikli ameliyatların yapılarak, başka illere hasta sevkin önleneceği hastanede, günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve toplamda da 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülüyor. Bursa Şehir Hastanesi, Kadın, Çocuk ve Psikiyatri Hastanesi, Genel Hastane, Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi, Teknik Servis Binası ve Otopark Binası olmak üzere toplam 470 bin metrekarelik kapalı inşaat alanıyla, bölgeye bugüne kadar kazandırılmış en büyük sağlık yatırımı olarak dikkati çekiyor. Hastaneye gelenlerin her ihtiyaçlarını giderebilecekleri ticari alanlar ile 2 bin araçlık otoparka sahip hastanede spor tesisleri, yürüyüş yolları ve sosyal donatı alanları da yer alıyor.

Depremde bile hizmet aksamayacak

Sağlık alanında en ileri teknolojiyle donatılan ve LEED Gold sertifikasına sahip olan Bursa Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilmiş olan dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip 859 sismik izolatör ile; muhtemel bir deprem sırasında ve sonrasında tüm operasyonel faaliyetlerini, hiçbir aksama olmadan yerine getirmeye devam edebilecek. Bursa Şehir Hastanesi’nde, 2 bini medikal alanda olmak üzere işinde profesyonel toplam 4 bin 500 kişi istihdam ediliyor.

"5.5 milyon nüfusa hizmet verecek şekilde dizayn edildi"

Bursa Şehir Hastanesi’nin ilk hasta kabul gününde hastane birimlerini gezen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, “Bugün itibariyle Bursa Şehir Hastanemizde hastalarımızı almaya başladık. Sabahın ilk saatlerinde arkadaşlarımız görev yerlerinde hastalarımızı bekliyoruz. 1355 yataklı olarak yapılan hastanemiz Çanakkale’den Yalova’ya kadar yaklaşık 5,5 milyon nüfusa hizmet verecek şekilde dizayn edildi. Burada daha çok özellikli hizmetler vereceğiz. 6 bloktan, 6 hastaneden oluşan bir kompleksten bahsediyoruz. Bugün de polikliniklerimiz başladı. Herhangi bir aksaklık söz konusu değil, şu an için gayet iyi gidiyor." diye konuştu.

"İlk gün 2500 hasta polikliniklere randevu aldı"

Hastane açılışında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını söyleyen Akan,"Herhangi bir ulaşım problemi yaşamıyoruz. Kentin değişik yerlerinde Bursa Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız görüşmeler neticesinde vatandaşlarımızın kentin değişik noktalarından hastanemize ulaşımını sağlayacak tedbirler alındı. Herhangi bir problem yaşamıyoruz,sürekli hasta ve hasta yakınları ile görüşüyoruz, konuşuyoruz çok memnunlar. Gördüğünüz gibi uluslararası seviyede hizmet veren bir hastane var. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da bu memnuniyet artarak devam edecektir. İlk gün olmasına rağmen yaklaşık 2500 polikliniğe başvuran hastamız görünüyor. Klinik olarak hazırız, ameliyathanelerimiz hazır. Yoğun bakımlarımız hazır her hangibi aksaklık söz konusu değil inşallah vatandaşlarımızı daha da memnun ederiz.” şeklinde konuştu.