Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

16 Temmuz’da hasta kabulüne başlayacak olan Bursa Şehir Hastanesi, basın mensuplarına kapılarını açtı.

Türkiye’nin hizmete açılacak 10’uncu şehir hastanesi olan toplam bin 355 yatak kapasitesine sahip Bursa Şehir Hastanesi’nde hasta kabulü 16 Temmuz Salı günü başlıyor. Nilüfer ilçesinin Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine yapılan bünyesinde genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi 16 Temmuz Salı günü hasta kabulüne başlıyor. Toplam 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve toplam 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 200 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüğü. Bursa’nın yeni sağlık üssü olacak Bursa Şehir Hastanesi’nde hasta kabulü için son hazırlıklar devam ederken, basın mensupları hastaneyi gezdi. Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.