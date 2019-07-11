HABER

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.07.2019 14:42 | Son Güncelleme

16 Temmuz’da hasta kabulüne başlayacak olan Bursa Şehir Hastanesi, basın mensuplarına kapılarını açtı.Türkiye’nin hizmete açılacak 10’uncu şehir hastanesi olan toplam bin 355 yatak kapasitesine sahip Bursa Şehir Hastanesi’nde hasta kabulü 16 Temmuz Salı günü başlıyor.

16 Temmuz’da hasta kabulüne başlayacak olan Bursa Şehir Hastanesi, basın mensuplarına kapılarını açtı.
Türkiye’nin hizmete açılacak 10’uncu şehir hastanesi olan toplam bin 355 yatak kapasitesine sahip Bursa Şehir Hastanesi’nde hasta kabulü 16 Temmuz Salı günü başlıyor. Nilüfer ilçesinin Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine yapılan bünyesinde genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi 16 Temmuz Salı günü hasta kabulüne başlıyor. Toplam 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve toplam 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 200 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüğü. Bursa’nın yeni sağlık üssü olacak Bursa Şehir Hastanesi’nde hasta kabulü için son hazırlıklar devam ederken, basın mensupları hastaneyi gezdi. Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı

Bursa Şehir Hastanesi kapılarını gazetecilere açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.