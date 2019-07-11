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Bursa Şehir Hastanesi kapılarını habercilere açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

Hasta kabulüne 16 Temmuz'da başlanacak, 6 farklı branşta hizmet verecek bin 355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesi basın mensuplarına gezdirildi - Türkiye'nin en büyük sağlık merkezlerinden biri olacak hastane, drone ile havadan görüntülendi

Türkiye'nin 10. şehir hastanesi olan ve 16 Temmuz'da hasta kabulüne başlanacağı duyurulan Bursa Şehir Hastanesi gazetecilere gezdirildi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, hastanenin konferans salonunda basın mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ve sağlık sektörü çalışanlarını hastane hakkında bilgilendirdi.

Akan, daha sonra basın mensuplarına hastanenin ana binasını, acil bölümlerini, ameliyathanelerini, yoğun bakım servislerini, klinik ve servislerini gezdirerek, soruları cevaplandırdı.

Bu arada Türkiye'nin en büyüklerinden biri olacak Bursa Şehir Hastanesinin ana binaları ve çevresi drone ile havadan görüntülendi.

Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda yapılan, bünyesindeki Genel, Kadın-Doğum Çocuk, Kalp Damar, Onkoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR), Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi, 16 Temmuz Salı günü hasta kabulüne başlayacak.

Genel Hastanede 308, Kadın-Doğum Çocuk Hastanesinde 222, Kalp-Damar Hastanesinde 271, Onkoloji Hastanesinde 254, FTR Hastanesinde 200, YGAP Hastanesinde 100 yatak bulunuyor.

403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve toplamda da 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesinde yer alan FTR Hastanesi ise 200 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyüğü konumunda olacak.

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Bursa Şehir Hastanesi

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