HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa Şehir Hastanesi'nde 'koronavirüs' iddiası! Açıklama geldi

Bursa Şehir Hastanesi'nde 'koronavirüs' iddiası! Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

Bursa Şehir Hastanesi'nin 'koronavirüs' nedeniyle karantina altına alındığı iddiaları asılsız çıktı.

Ocak ayı başlarında Çin’in Wuhan şehri başta olmak üzere dünyaya yayılan ve 500’e yakın insanın hayatını kaybettiği koronavirüs nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi’nin karantina altına alındığına dair sosyal medyada yayılan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Konu ile ilgili kısa bir değerlendirme yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “Bu
konuda bakanlığımızın ve bizim tek önerimiz Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda yaptığı açıklamaları ve rehberleri izlemeleridir. Bakanlığımızın rehberliğinde açıkça neler yapılacağını adım adım belirtiyor. Sağlık çalışanlarının böyle bir hasta ile karşılaştığında ne yapacağını, bunu getiren ambulansa ne gibi işlemler yapılacağı, sağlık çalışanlarının alanlarıyla ilgili ne yapacaklarını her biri açıkça belirtiliyor” dedi.

'KORONAVİRÜS İDDİASI ASILSIZ'

“Zaten karantinaya almak, acilin kapanması diye bir şey söz konusu değildir. Böyle bir durum ne bizim rehberimiz de var ne de uygulamamızda” diyerek konunun asılsız olduğunun altını çizen Kaşıkcı, “Tabi ki sosyal medyada herkes bir şey yazıyor. Bunun önüne engel koyma şansımız yok. Vatandaşımız sarı alandaki bir bölgede olası vaka olarak ya da bizim personel arkadaşlarımızın kendileri korumak amacıyla aldıkları tedbirleri karantina olarak algılayabiliyorlar. Böyle bir şey yok. Bizim hastanemizde hiçbir zaman acil kapatma, karantina gibi bir uygulamamız olmadı, rehbere göre de olamaz. Benim vatandaşlarımızdan ve basın mensuplarından ricam şudur; gerçekten Bakanlığımızın bu konudaki açıklamalarını izlemeleri yeterlidir. Biz de ek açıklamalar yapmıyor, bakanlığımızın açıklamalarını takip ediyor ve onların rehberliğinde gidiyoruz. Şu an için endişeye bir mahal yok. Vatandaşlarımız, el yıkamak, özellikle toplu yerlerde maske kullanmak gibi tedbirleri alabilirler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü! Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü!
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor! Tanklar gönderildiSuriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor! Tanklar gönderildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Şehir Hastanesi koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve çığ uyarısı yapıldı

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve çığ uyarısı yapıldı

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit

MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evinde ölü bulunmuştu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Evinde ölü bulunmuştu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Giresun'da heyelan! Kaya parçaları yolu kapattı

Faciadan dönüldü! Her şey bir anda oldu

İstanbul ve Kocaeli'de dev uyuşturucu operasyonu

Dev operasyon! Milyonlarca lira değerinde...

Sabiha Gökçen'de Pegasus'a ait pistten çıkan uçağın gündüz görüntüleri

Sabiha Gökçen'de dehşete düşüren görüntüler

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor! Tanklar gönderildi

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor! Tanklar gönderildi

Aydın-İzmir kara yolunda feci kaza! Çok sayıda yaralı

Aydın-İzmir kara yolunda feci kaza! Çok sayıda yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.