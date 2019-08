Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni

"Teröre karşı leblebi, çekirdek mi kullanıyoruz? Ne kullandığımızı anlıyorsunuz değil mi? Bunun bir maliyeti yok mu? Ama bunu yapmak zorundayız. Niye? Milletimizin huzuru için yapmak zorundayız. PKK karşı, PYD'ye karşı, YPG'ye karşı, DEAŞ'e karşı, FETÖ'ye karşı, bütün bunlara karşı bu mücadeleyi veriyoruz, vereceğiz. Ama bütün bunlara karşı CHP Genel Başkanı kimi zaman terör örgütlerinin, kimi zaman darbecilerin, kimi zaman şu veya bu dış gücün arkasına saklanarak bize zehirli oklar yağdırmaya devam edecek. Milletimiz her şeyi görüyor. Türkiye'nin 2013'ten bugüne kadar yaşadığı hadiselerin tek bir tanesi bile, bırakınız geri kalmış olanları, Batılı ülkelerden herhangi birinin başına gelseydi, düştüğü yerden kalkamazdı. Rabbimizin takdiri, her türlü tuzağın, her türlü oyunun üzerindedir."

- "Türkiye önemli bir destinasyon oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'ın yardımı, milletin desteğiyle tüm badirelerin üstesinden birer birer geldiklerini, PKK, DEAŞ, FETÖ gibi Türkiye'yi kuşatmaya çalışan terör örgütlerini yerle yeksan ettiklerini anlattı.