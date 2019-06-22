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Bursa Şehir Hastanesinde sona doğru

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.06.2019 16:06 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz: - "Hasta odaları, poliklinik odaları, ameliyathaneleri, laboratuvarları, her birimiyle uluslararası standartlarda en yüksek konfor ve kalitede sağlık hizmetini vatandaşlarımıza sunacağız"

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Türkiye'nin hizmete açılacak 10'uncu şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnceöz ve Ataseven, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Arslan, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ve beraberindeki heyetle, Bursa Şehir Hastanesinin acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, poliklinik ve genel servislerini inceledi.

Hastanede verilecek hizmetlerle ilgili yetkililerden bilgi alan İnceöz ve Ataseven, daha sonra Akan'ın, kentteki sağlık hizmetleriyle ilgili sunumunu izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Bursa Şehir Hastanesinin, 1355 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Şehir hastanemiz, Bursa ve civar illere en yüksek kalitede sağlık hizmetini sunan sağlık tesisi olacak. Hastanemiz son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatıldı. Hasta odaları, poliklinik odaları, ameliyathaneleri, laboratuvarları, her birimiyle uluslararası standartlarda en yüksek konfor ve kalitede sağlık hizmetini vatandaşlarımıza sunacağız." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Özcan Akan da Bursa Şehir Hastanesinin, Bursa ve çevre illerle birlikte 6,5 milyonluk hinterlanda nitelikli sağlık hizmeti sunacağını kaydederek, "Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemiz kentin doğusunda nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir merkez görevi üstlenirken, Şehir Hastanemiz kentin batısında yanık merkezi, inme merkezi, el cerrahisi, palyatif bakım merkezleri, reimplantasyon, kapsamlı onkoloji merkezi gibi özellikli planlama gerektiren birimleri ile nitelikli sağlık hizmetlerinin bir arada verileceği merkez konumunda yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Bursa Şehir Hastanesi’nde sona gelindiBursa Şehir Hastanesi’nde sona gelindi
Bursa Şehir Hastanesi’nde sona gelindiBursa Şehir Hastanesi’nde sona gelindi
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