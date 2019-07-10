Bursa Şehir Hastanesi'nin açılışı için geri sayım başladı

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Bursa Şehir Hastanesi'nin inşasında sona gelindi. Yüzde 100'ü tamamlanan ve 6 ayrı hastaneden oluşan Bursa Şehir Hastanesi, 16 Temmuz salı gününden itibaren hasta kabul etmeye başlayacak. Resmi açılışın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması bekleniyor.

Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy'e inşa edilen Şehir Hastanesi'nin yapımında sona gelindi. Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik ve Bursa'da 6,5 milyon kişiye hizmet verecek şekilde planlanan hastane, 745 bin 365 metrekare alan üzerine inşa edildi. Genel Hastane, Onkoloji, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri olmak üzere 6 hastaneden oluşan sağlık üssünün yapım aşaması tamamlandı. Açılış itibariyle 6,5 milyonluk bir hinterlanda sahip olan Bursa Şehir Hastanesi'nin 2030 yılında 7 milyonluk bölgeye hizmet vermesi hedefleniyor.

Hastanede yapılan çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, "Bursa Şehir Hastanesi şu an yüzde 100 tamamlanmış durumda. Önümüzdeki hafta itibariyle hizmete sunmuş olacağız. Bursa Şehir Hastanesi Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bilecik illerini içine alan Güney Marmara'nın tek şehir hastanesi. Hastanemiz, bin 355 yataklı olarak hizmete girecek. Hastanemizin özelliği 6 hastaneyi içerisinde bulunduran bir kompleks olması. İçerisinde Kalp ve Damar Cerrahisi, Kadın Doğum Hastanesi, Genel Hastane, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabiltasyon Hastanesi ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri olmak üzere toplam 6 hastaneden oluşuyor. İçerisinde yaklaşık 400 civarında poliklinik var. 217 yoğun bakım var. 49 ameliyathane var. Hastanemizin özelliği, nitelikli hizmet verecek şekilde planlanmış olması" dedi.

'SAĞLIK HİZMETLERİNİ TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ'

Şehir hastanesinin tamamlanmasıyla birlikte bölge dışına hasta sevk edilmeyeceğini belirten Özcan Akan, "Bursa Şehir Hastanesi'ni 6.5 milyon hinterlanda hitap edebilecek ileri seviyede bir merkez olarak değerlendiriyoruz. Tüm ilçelerdeki hastanelerimizi yenilemiştik. Şimdi şehir hastanesiyle Bursa'daki sağlık hizmetlerini taçlandırmak istiyoruz. Şehir hastanesinin açılışından sonra Ankara, İstanbul gibi büyük illere hasta sevki olmayacak. 2 bine yakın sağlık çalışanı ve bir o kadar da destek hizmetlerinde çalışan personelimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

'BURSA, SAĞLIK TURİZMİNDE MARKA KENT OLACAK'

Bursa'nın sağlık turizmi açısından marka kent haline geleceğini dile getiren Özcan Akan, "Şehir hastanemiz İzmir otobanı üzerinde stratejik bir noktada konumlandırıldı. Yaklaşık 750 dönüm üzerinde 475 bin metrekare kapalı alana sahip bir hastane olarak inşa edildi. Hastaneye ulaşım da son derece kolay. Bursa'da ihtiyaç duyduğumuz, özellikle yanık gibi, yoğun bakım gibi nitelikli hizmetlerde de çok önemli boşluğu kapatmış olacağız. Şehir hastanesiyle birlikte 2023 yılına kadar yatırımlarımızı bitirmiş olarak Bursa'yı marka kent haline getirmek istiyoruz. Bursa Şehir Hastanemizde bu hizmeti taçlandırmış olacaktır. Bölgemize hayırlı olsun" diye konuştu.

SAĞLIKLI ULAŞIM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her başlangıcın belirli zorlukları olacağını, ancak sistemin kısa sürede sorunsuz çalışacağını söyledi. Özellikle Şehir Hastanesi üzerinden farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Başkan Aktaş, şöyle konuştu:

“Tüm hemşerilerimiz müsterih olsunlar. Mevcut hastanelerimizin de revizyonu yapılacak. Yıllardır bakımları yapılamayan hastanelerimizin bakımları yapılacak. Burada mükemmel bir kompleks var. Bütün detaylar düşünülmüş. İnşallah kimse düşmesin ama bu hastane şifa bekleyenlere şifa olsun. En fazla merak edilen konulardan biri de hastaneye ulaşım. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle otobüs seferleriyle ilgili olarak çalışmamızı yaptık. Demirtaş, Bursaray Küçük Sanayi İstasyonu ve Organize Sanayi Bölgesi istasyonu merkezli otobüs seferlerimizi Cuma günü başlatıyoruz. Metro seferleriyle eşgüdümlü olacağı için 7-7,5 dakikada bir sefer yapılmış olacak. Bu ulaşımın ilk etabı. İkinci etapta da Bülent Ecevit Bulvarı’nın hastaneye kadar ulaşması var. Burada yaklaşık 20-25 milyon liralık bir kamulaştırma yapılması gerekli. Üçüncü aşama ise raylı sistemin hastaneye kadar uzatılması. Emek hattının yaklaşık 5,5 kilometre kadar uzatılması. Bu da 1,5- 2 yıllık bir süreç alacak. Halkımızın Şehir Hastanesi’ne ulaşımının sorunsuz sağlanması için elimizden gelen tüm çalışmayı yapıyoruz. Ben şehrimize böyle bir hastaneyi kazandıran başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA

Bursa Valisi Yakup Canbolat da varsa son eksiklikleri yerinde görmek ve kısa sürede çözüm üretmek amacıyla tüm kurum amirleriyle bir toplantı yapıp, daha sonra da hastaneyi gezdiklerini söyledi. Bursa’ya 5 yıldızlı otel konforunda bir hastane kazandırıldığını dile getiren Canbolat, “Hastanemizin ülkemize, Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Devletimiz, hükümetimiz gerçekten 5 yıldızlı otel konforunda bir hastaneyi vatandaşımızın hizmetine sunuyor. Ben de Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu hastanenin kentimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.