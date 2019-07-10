Bursa Şehir Hastanesi'nin açılışı için geri sayım başladı (2)

'VATANDAŞLARIMIZ DAHA NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ ALACAK'

Yapımı tamamlanan Bursa Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla yapılacağını belirten Ayhan Salman, hastanenin her birimi ile uluslararası standartlarda sağlık hizmeti vereceğini söyledi. AK Parti olarak 17 yılda Bursa’ya önemli sağlık yatırımları yaptıkalrını belirten Salman, "Şehir hastaneleriyle birlikte Bursa'daki sağlık hizmetlerinin niteliğinin çok daha yüksek olacağı bir döneme geçiyoruz. Bursa'daki sağlık gizmetlerinin genel bir değerlendirmesi yapılacak. Şehir hastanemiz, bakanımız tarafından gezilerek oradaki son durum gezilecek, incelenecek ve 16 Temmuz Salı günü hasta kabulüne başlanacak. İleri bir tarihte de Cumhubaşkanımızın katılacağı bir açılış töreni düzenlemeyi düşünüyoruz. Bursa'nın sağlık alanında bugüne kadar önemli hizmetler aldığını, AK Parti'nin sağlık hizmetlerine önem verdiğini hep beraber görüyoruz. Şehir hastanesiyle birlikte Bursa'daki sağlık hizmetlerindeki önemli eksikliklerin giderileceğini ve vatandaşlarımızın çok daha nitelikli sağlık hizmeti alacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

