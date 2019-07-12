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Bursa Şehir Hastanesinin "ilk" hastası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 21:44 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın incelemeleri sırasında 16 Temmuz'da hasta kabulüne başlanacak Bursa Şehir Hastanesine gelen kadın tedavi altına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın incelemeleri sırasında 16 Temmuz'da hasta kabulüne başlanacak Bursa Şehir Hastanesine gelen kadın tedavi altına alındı.

Bakan Koca, yapımı tamamlanan Bursa Şehir Hastanesinin açılışı öncesinde hastane binasında incelemelerde bulundu.

Bu sırada, Çanakkale'de askerlik yapan oğlunu ziyaretten dönerken rahatsızlandığı öğrenilen bir kadın, henüz hasta kabulüne başlanmayan hastanenin acil servisine başvurdu.

Hastanede kadına ilk müdahale yapıldı.

Bakan Koca, tansiyonu yükselen hastayı acil serviste ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Şehir Hastanesi -Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca

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