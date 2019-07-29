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Bursa Şehir Hastanesi'nin tavanındaki su akıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 17:36 | Son Güncelleme

Bursa Şehir Hastanesi'nin tavanındaki su akıntısı

Bursa Şehir Hastanesi'nde bir ofisin tavanındaki su akıntısının, pis su borularındaki tıkanmadan kaynaklandığı ve sorunun giderildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, C Blok Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin pis su borularından bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması neticesinde rögarın tıkandığı ifade edildi.

Suyun geri itmesi sebebiyle ofis üzerinden geçen boruya ait dirseğin patladığının tespit edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili teknik ekipler hemen aksiyona alınarak vidanjör ile rögar açtırılıp patlayan dirsek değiştirilmiştir. Her şey normal akışına dönmüştür. Bu su akıntısı sonucunda hiçbir tıbbi cihaz ve alanda sorun yaşanmamış ve sağlık hizmeti sunumu kesintisiz devam etmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Şehir Hastanesi Su

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