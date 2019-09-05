'Bursa siyahı' dünya pazarında

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) - BURSA'da üretilen siyah incir bu yıl yüksek rekoltesiyle üreticisinin yüzünü güldürdü. Depolarda toplanan siyah incir, başta Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Fransa gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü ve tadıyla dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen, İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, 'Bursa siyahı' olarak bilinen siyah incir; bu yıl kalitesi, yüksek verimi ve 13 liraya kadar çıkan satış fiyatıyla çiftçilerin yüzünü güldürdü. Her yıl Ağustos ayında başlanan ve 2 ay süren incir hasadında bu sene verimli dönem oldu. Üretim verimliliği ve siyah incirin fiyatından memnun kalan ve Bursa’da en fazla üretime sahip Çağlayan Köyü’ndeki üreticiler, incirleri tarlalardan toplayıp paketledikten sonra ihracatçı firmaların depolarına teslim ediliyor. Depolarda toplanan siyah incir, başta Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Fransa gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.