HABER

'Bursa siyahı' dünya pazarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

BURSA'da üretilen siyah incir bu yıl yüksek rekoltesiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) - BURSA'da üretilen siyah incir bu yıl yüksek rekoltesiyle üreticisinin yüzünü güldürdü. Depolarda toplanan siyah incir, başta Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Fransa gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü ve tadıyla dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen, İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, 'Bursa siyahı' olarak bilinen siyah incir; bu yıl kalitesi, yüksek verimi ve 13 liraya kadar çıkan satış fiyatıyla çiftçilerin yüzünü güldürdü. Her yıl Ağustos ayında başlanan ve 2 ay süren incir hasadında bu sene verimli dönem oldu. Üretim verimliliği ve siyah incirin fiyatından memnun kalan ve Bursa’da en fazla üretime sahip Çağlayan Köyü’ndeki üreticiler, incirleri tarlalardan toplayıp paketledikten sonra ihracatçı firmaların depolarına teslim ediliyor. Depolarda toplanan siyah incir, başta Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Fransa gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

GÜNLÜK 250 TON SİYAH İNCİR İHRAÇ EDİLİYOR

Uzun yıllar Bursa’dan dünyaya incir ihracatı yapan Erdem Afacan, “Bursa'da 80'li yıllardan itibaren incir ihracatı başladı. İlk ihracatı başlatan köy de Çağlayan Köyü'dür. Çağlayan Köyü, aynı zamanda Bursa'daki en büyük incir ihracatçısı olan köydür. Ağustos ayının ortasında hasat başlıyor. O tarihten itibaren de yurtdışına ihraç edilmeye başlanıyor. Yurtdışında en çok Batı Avrupa ülkeleri incir talebinde bulunuyor. İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, ama son yıllarda Rusya, Romanya, Polonya gibi ülkeler de talep etmeye başladı. Hatta bir kaç senedir Hong Kong, Singapur gibi ülkelere de sevkiyat oluyor. Çağlayan Köyü'nde yirmiye yakın firma incir alıyor. Bunlar da her gün 15 TIR ihracat yapmakta. Sadece Çağlayan Köyü'nden günlük 250 ton civarında yurtdışına, 100-150 ton arası da iç piyasaya incir gidiyor. Bursa'da üretilen siyan incirin yaklaşık yüzde 35'i Çağlayan Köyü'nden çıkıyor. Bursa siyahı dediğimiz incir Türkiye'de sadece Bursa'da yetiştiriliyor. Son yıllarda Aydın'da ekim oldu fakat buradaki kaliteyi tutmadı. Dünyada sadece Bursa'da yetiştiriliyor. Şu anda burada rekabet var. Fiyatlar 10 liradan başlamıştı şu an 13 lira gibi bir rakam var. Bu da talebin olduğunu gösteriyor” dedi.

‘BU VERİMLİLİK VE FİYAT YÜKSEKLİĞİ 100 YILDA BİR DENK GELİR’

Bu yıl siyah incirin yüzlerini güldürdüğünü söyleyen incir üreticisi İlker Maral, “Piyasalar güzel, ihracat güzel, fiyatlar güzel. Her şeyden çok memnunuz. Üreticinin yüzü güldü. Bu fiyatlarla üretici kışın evine ununu yağını koyar. İhracat piyasası şu an 12-13 lira. 8-10 lira arası da iç piyasada satılıyor. Yurtdışı firmalar var. Yaklaşık 30 tane firma var. Hollanda, Rusya gibi ülkelere incir gönderiyoruz. Ortadoğu'ya, Uzakdoğu'ya açılmaya başladık. İngiltere, Almanya, Fransa gibi Avrupa Birliği ülkelerine de incir gönderiyoruz. Sezonumuz 60 gün ile 75 gün arasında değişiyor. Ama sıkı temposu 30 gün. Ekim ayına kadar hasat devam ediyor. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl ki hasat daha da iyi. Çiftçinin 100 yılda bir denk getirdiği yıllardan biri. İnşallah bundan sonraki yıllarda da üreticimiz bu şekilde para kazanır” diye konuştu.

PARTNER Tok kalmak için yapılması gerekenler Tok kalmak için yapılması gerekenler
Uluslararası İzmir İş Günleri için bir araya geldilerUluslararası İzmir İş Günleri için bir araya geldiler
Meyve ve sebzelerini yaptığı karışımla hastalıklardan koruyorMeyve ve sebzelerini yaptığı karışımla hastalıklardan koruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Türkiye ve ABD'den Suriye sınırında 3'üncü hava devriyesi

Bu fotoğraf servis edildi! Sınırda hareketli dakikalar

Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu!

8 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

TEM'de kamyonet yan yattı! Trafik kilit

TEM'de kaza! Trafik kilitlendi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması: Bu kalıcı bir sistemdir

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Adana'da polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.