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Bursa Soğanlı Botanik Parkı'nın yapılaşmaya açılacağı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 15:33 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: - "Parkın yapılaşmaya açılacağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Bursa Soğanlı Botanik Parkı'nın yapılaşmaya açılacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından, Bursa Soğanlı Botanik Parkı'nın yapılaşmaya açılacağı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Parkın yapılaşmaya açılacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Parkın mevcut dokusu muhafaza edilerek korunan alan 38 hektardan 40 hektara çıkarılmıştır. Yine parkın açıldığı günden beri var olan kullanım alanının durumu da değişmemiştir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Soğanlı Botanik Parkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

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