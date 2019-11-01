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Bursa tarihî bir eserine daha kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 12:54 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hayırsever desteğiyle yaptığı restorasyonla Sultan 2.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hayırsever desteğiyle yaptığı restorasyonla Sultan 2. Murad dönemine ait 600 yıllık mescit, ilk günkü ihtişamıyla yeniden kent siluetindeki yerini aldı.
Bursa’yı yaşayan canlı bir tarih şehri haline getirmek maksadıyla Cumhuriyet dönemi yapılarından Osmanlı’ya, 2300 yıllık Bitinya surlarından 8500 yıllık arkeolojik bölgelere kadar her alanda restorasyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Doğanbey Mahallesi’ndeki 600 yıllık tarihî mescidi de ilk günkü ihtişamına kavuşturdu. Hayırsever desteği ile hayata geçirilen projeyle tarihî mescit zemininden çatısına, duvarlarından iç döşemesine kadar sil baştan aslına uygun olarak restore edildi. Cami bahçesindeki şadırvanda son çalışmalar yapılırken, tarihi mescidin 8 Kasım Cuma akşamı ibadete açılması hedefleniyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği tarihî mescitteki son hazırlıkları yerinde inceledi. Bursa’nın tarihi ve kültürel özellikleri bakımından zengin bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Tabir yerinde ise her caddemizde, her sokağımızda tarihe şahitlik eden bir eseri görmek mümkün. Mizanoğlu Mescidi de Sultan 2. Murad döneminde, Şeyh Üveys Bin Hoca Nizameddin tarafından yaptırılan önemli bir eser. Burası faaliyete geçtikten sonra çevreye önemli bir değer katacağını düşünüyorum. Çevre düzenlemelerini de tamamlayıp 8 Kasım Cuma akşamı kandille birlikte hem mahalleleriyle buluşup, hem de mescidi ibadete açmak istiyoruz. Katkıları nedeniyle hayırseverimize teşekkür ediyorum” dedi.

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