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Bursa tekerlekli sandalye ile cezaevine

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 17:45 | Son Güncelleme

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan uyuşturucu made satıcısı 1'i kadın 3 kişi tutuklandı.

Yavuz YILMAZ -İNEGÖL (Bursa), (DHA) İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan uyuşturucu made satıcısı 1'i kadın 3 kişi tutuklandı. Tutuklu Caner Y., tekerlekli sandalyede cezaevine götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere küfürler edip, koltuk değneğiyle vurmak istedi. Narkotik ekipleri tarafından bir süredir takip edilen H.K. isimli kadınla C.Y. ve H.K. isimli 2 erkek şüphelinin kaldığı Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak üzerinde bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda H.K., C.Y. ve H.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Biri kadın 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. TEKERLEKLİ SANDALYE İLE CEZAEVİNE Daha önce karıştığı bir olayda silahla vurularak yaralanan Caner Y. ise, cezaevine adliyeye geldiği tekerlekli sandalye ile gönderildi. Ayaklarından yaralı uyuşturucu taciri, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler etmesi,koltuk değneğiyle vurmak istemesi ve el hareketleri yapması kameralara yansıdı.

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