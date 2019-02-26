Bursa Tekstil ve Hazır Giyim İş Forumu gala yemeği

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, "Türkiye ekonomisinin katetmiş olduğu büyümeyi ve yatırım ortamının global ölçekte geldiği noktayı, ülkemizin imalat sanayindeki rekabet avantajlarını, özellikle hazır giyim ve tekstil sektörlerinde bölgenin potansiyelini ve iş imkanlarını global iş dünyasının yerinde gözlemlemesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) iş birliğiyle düzenlenen Bursa Tekstil ve Hazır Giyim İş Forumu'nun katılımcıları yemekte bir araya geldi. Kentteki bir otelde düzenlenen gala yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, forumda Körfez ülkelerinden gelen misafirlere, bölgenin ticaret potansiyelini ve yatırım imkanlarını ilk elden göstermeyi hedeflediklerini söyledi. Körfez ülkeleriyle ilişkilere çok önem verdiklerini vurgulayan Rumeli, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak mevcut ticari ve doğrudan yatırım ilişkilerimizi geliştiren bu tarz önemli etkinliklerin parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ekonomisinin katetmiş olduğu büyümeyi ve yatırım ortamının global ölçekte geldiği noktayı, ülkemizin imalat sanayindeki rekabet avantajlarını, özellikle hazır giyim ve tekstil sektörlerinde bölgenin potansiyelini ve iş

imkanlarını global iş dünyasının yerinde gözlemlemesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." Bursa'nın üretim, istihdam ve ihracat kapasitesiyle Türkiye ekonomisi açısından çok önemli bir yerinin olduğunu anımsatan Rumeli, "Bu bölgede, hazır giyim ve tekstil sektörlerinde

faaliyet gösteren Bursa firmalarının dünya çapında elde etmiş oldukları başarılı

sonuçlar her türlü övgüyü hak ediyor. Sizlerin de yakından gözlemlediği gibi Türkiye büyümesine kararlı ve istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bu büyüme ve istikrar, yatırımcılara ve iş dünyasına çok çeşitli fırsatlar sunmaya da devam ediyor. Bu ve benzeri etkinliklerimizin, inşallah çok güzel iş birliklerine vesile olmasını temenni ediyoruz." dedi.

- "600'e yakın iş görüşmesi gerçekleştirildi" BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de etkinlik kapsamında yurt dışından 65 civarında iş insanının geldiğini belirterek, "İş adamlarımızla görüşmek için 200'e yakın yerli firmamız kayıt yaptırdı ve bugün sabah gerçekleştirilen oturumlarda 600'e yakın iş görüşmesi gerçekleştirildi." diye konuştu. Türkiye'de 81 vilayetin tamamını kapsayan 26 kalkınma ajansının bulunduğunu hatırlatan Gerim, şöyle devam etti: "Bu kalkınma ajansları bölgeler arası ve bölge içi kalkınmışlık farklarını azaltmak için öncelikle planlama çalışmalarını yapmak ve bu planlama çalışmaları sonrasında gerekli destek mekanizmalarını hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyor. Bununla beraber ajansımızın en önemli görevlerinden biri de Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde bulunan yatırımcılarımızı bilgilendirmektir. İnşallah ikili iş görüşmeleri sonrasında ortaya çok daha güzel, geçmişten bugüne yapılan çalışmaları çok daha ileri götürecek sonuçların çıkacağını ümit ediyor ve görüyoruz."

- "İhracat rakamlarının kısa zamanda önemli oranda artacağı kanaatindeyim" Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın ticari anlamda eskilere dayanan önemli birikimi ve tecrübesinin bulunduğunu belirterek, özellikle İpek Yolu'nun son durağı olması hasebiyle zamanında önemli bir ticaret merkezi haline gelen şehrin günümüzde de bu özelliğini devam ettirdiğini dile getirdi. Canbolat, "Bursa ilimiz ülkemizin ihracatına çok ciddi katkılar sağlamaktadır. 2018 yıl sonu itibarıyla toplam ihracatı 13,3 milyar dolar olan ilimiz, İstanbul'dan sonra uzun yıllardır ikinci sırada yer almakta olup, son dönemde ihracatta ikincilik sırası için Kocaeli ilimizle tatlı bir rekabet içerisindedir. İnanıyorum ki ilimizin ihracat kapasitesini artıracak bu ve benzeri etkinliklerle, Bursa ihracat konusunda daha iyi noktalara doğru yol alacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Vali Canbolat, Bursa'nın Suudi Arabistan ve komşu ülkelerle yaptığı ihracatın payının tüm ürün grupları göz önüne alındığında, yüzde 2'yi geçmediğini kaydetti. Canbolat, konuşmasını şöyle sürdürdü: