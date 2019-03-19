HABER

Bursa Teleferik AŞ'den down sendromlulara jest

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 18:36 | Son Güncelleme

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde down sendromlu bireyler ve yanlarındaki bir yakınından ücret alınmayacak

Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik AŞ, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde down sendromlu bireylere ve yanlarında gelecek bir yakınlarına ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Teleferik AŞ Genel Müdürü Erdal Ey, yaptığı açıklamada, down sendromunun bir hastalık olmadığını belirtti.

Down sendromunun farkındalık olduğunu vurgulayan Ey, şunları kaydetti:

"21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nün farkına varalım unutmayalım, unutturmayalım. Bizler de Teleferik AŞ olarak bugünde bazı etkinlikler yapacağız. Etkinlik çerçevesinde 21 Mart günü boyunca down sendromlu bireylere ve yanlarında gelecek olan bir yakınlarına teleferik bileti hediye edip ücretsiz ulaşım sağlanacak."

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor! Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Silivri'de tünelde mahsur kalan definecinin yakını konuştuSilivri'de tünelde mahsur kalan definecinin yakını konuştu
Bakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristlerdir; çarpıtmak alçaklıktırBakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristlerdir; çarpıtmak alçaklıktır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balkonda ölen adamı komşusu fark etti

Herkes balkonda güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.