HABER

Bursa Teleferik AŞ'den öğretmen ve öğrencilere jest

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 12:57 | Son Güncelleme

Teleferik AŞ, 19-25 Kasım tarihlerinde bir öğretmen ile yanında getireceği bir öğrenciye ücretsiz hizmet verecek

Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik AŞ, "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle 19-25 Kasım tarihlerinde bir öğretmen ile yanında getireceği bir öğrenciye ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Teleferik AŞ Genel Müdürü Erdal Ey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hayatını kaybeden tüm öğretmenlere rahmet diledi.

Öğretmenlerin önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Ey, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin üstlendiği görev, toplumsal ve bireysel anlamda bütün özeni hak etmektedir. Karanlığa meşale olacak çocuklarımızın gelişmesinde sonsuz emek harcayan, zor şartlar altında dahi olsa ülkemizin her köşesinde özveri ve sabır ile görevlerini özenle yerine getirmeye çalışan, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Ey, tüm öğretmenleri teleferik ile yolculuğa beklediklerini dile getirerek, "19-25 Kasım'da teleferik kullanımında öğretmenlerimizden ve yanlarında getirecekleri bir öğrencisinden ücret almayacağız. Tüm öğretmenlerimizi teleferik yolculuğuna bekleriz." ifadelerini kullandı.

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Kamyonetleri bozulunca gece sokakta kalan 16 kişilik aileye esnaf sahip çıktıKamyonetleri bozulunca gece sokakta kalan 16 kişilik aileye esnaf sahip çıktı
HDP'liler Öcalan için açlık grevi başlattıHDP'liler Öcalan için açlık grevi başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa öğretmen ve öğrencilere jest Teleferik

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

Çorum'da 5 ev yangında kül oldu

Çorum'da 5 ev yangında kül oldu

Karaya çıkarılması yasak olan balık Türkiye denizlerinde hızla çoğalıyor

Karaya çıkarılması yasak olan balık Türkiye denizlerinde hızla çoğalıyor

4,5 kilometreyi bulan kale surları ayağa kaldırılıyor

4,5 kilometreyi bulan kale surları ayağa kaldırılıyor

AK Partili isimden başhekimlere: Bunlar sopalık

AK Partili isimden başhekimlere: Bunlar sopalık

İstanbul'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca! Çatışma çıktı

İstanbul'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca! Çatışma çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.