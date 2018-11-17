Bursa Teleferik AŞ'den öğretmen ve öğrencilere jest

Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik AŞ, "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle 19-25 Kasım tarihlerinde bir öğretmen ile yanında getireceği bir öğrenciye ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Teleferik AŞ Genel Müdürü Erdal Ey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hayatını kaybeden tüm öğretmenlere rahmet diledi.

Öğretmenlerin önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Ey, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin üstlendiği görev, toplumsal ve bireysel anlamda bütün özeni hak etmektedir. Karanlığa meşale olacak çocuklarımızın gelişmesinde sonsuz emek harcayan, zor şartlar altında dahi olsa ülkemizin her köşesinde özveri ve sabır ile görevlerini özenle yerine getirmeye çalışan, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Ey, tüm öğretmenleri teleferik ile yolculuğa beklediklerini dile getirerek, "19-25 Kasım'da teleferik kullanımında öğretmenlerimizden ve yanlarında getirecekleri bir öğrencisinden ücret almayacağız. Tüm öğretmenlerimizi teleferik yolculuğuna bekleriz." ifadelerini kullandı.

