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Bursa trafiğinde düğüm çözülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, günlük araç trafiğinin İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden bile fazla olduğu Acemler Kavşağı’na nefes aldıracak bağlantı yolları çalışmasının birinci etabını tamamlama aşamasına getirdi.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk etabın en geç ocak ayı başlarında, ikinci etabın ise nisan ayı gibi hizmete gireceği belirterek, Acemler’den İzmir ve Mudanya istikametine olan trafik akışının kesintisiz yapıya kavuşacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, günlük araç trafiğinin İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden bile fazla olduğu Acemler Kavşağı’na nefes aldıracak bağlantı yolları çalışmasının birinci etabını tamamlama aşamasına getirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk etabın en geç ocak ayı başlarında, ikinci etabın ise nisan ayı gibi hizmete gireceği belirterek, Acemler’den İzmir ve Mudanya istikametine olan trafik akışının kesintisiz yapıya kavuşacağını söyledi. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin Acemler’deki trafik kördüğümünü çözmek için stadyum çevresinde projelendirdiği viyadükler ile bağlantı yollarında incelemelerde bulundu.
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde günlük ortalama araç trafiği 180 bin civarındaki iken, bu sayının 210 binleri bulduğu Acemler, Bursa trafiğinin de kilit noktasını oluşturuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Acemler’in araç trafiği açısından en yoğun bölge olduğunu söyledi. Çalışmalar tamamlandığında, gerek Acemler gerekse Bursa trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağını belirten Başkan Aktaş, “Mudanya Yolu-Stadyum bağlantı yolları çalışmasında yer teslimini bu yılın Ocak ayı içerisinde yapmıştık. Mudanya-İzmir istikametlerinden gelen ve Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’ne aktarımı sağlayacak köprü-5 imalatlarına ise Şubat ayında başlamıştık. Kazık imalatları ile 2 adet kemer uygulaması tamamlandı. Köprü imalatında kirişler yerine konuluyor. Mudanya istikametinden İzmir istikametine dönüş yolunda lup imalatları tamamlandı. Asfaltlama çalışmasının ardından yolun trafiğe açılmasını planlıyoruz” diye konuştu.
Problem olmaktan çıkacak
İnşaat safhası devam eden projenin önce Acemler sonra da Bursa trafiğini rahatlatmaya yönelik olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, ilk etap çalışmalarının yüzde 80 oranında tamamlandığını, yolun muhtemelen ocak ayında hizmete alınacağını ifade etti. İkinci etap çalışmalarını ise 2020 Nisan ayı itibariyle tamamlamayı düşündüklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Bu bölgedeki sabah ve akşam trafiği, şehir hayatını ciddi ve olumsuz şekilde etkiliyor. Çalışmalar bittiğinde, inanıyorum ki burası artık problem olmaktan çıkacak. İnsanımızın rahat araç kullanacağı bir yol olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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