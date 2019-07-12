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Bursa trafiğine 15 Temmuz ayarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 18:52 | Son Güncelleme

Bursa’da 15 Temmuz Pazartesi günü trafik yeniden düzenlenecek.Emniyetten yapılan açıklamada, “Pazartesi günü 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında “Demokrasi” mitingi düzenlenecektir.

Bursa’da 15 Temmuz Pazartesi günü trafik yeniden düzenlenecek.
Emniyetten yapılan açıklamada, “Pazartesi günü 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında “Demokrasi” mitingi düzenlenecektir. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikameti Haşimişcan Caddesi gidiş istikametinde bulunan Haşimişcan Caddesi Orta lambalar kavşağına kadar gidiş ve Haşimişcan Caddesi Orta lambalar kavşağından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikameti geliş istikametleri her iki yön Altıparmak Caddesi Varyant altından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanına ve Haşimişcan Caddesine gidiş istikameti, 15 Temmuz 2019 günü saat:16.30’dan 16 Temmuz 2019 günü saat:05.00’a kadar ana yollar ile bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacaktır.
Acem Reis Camii istikametinden Haşimişcan Caddesi istikametine ve İnönü Caddesinden Haşimişcan Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikametlerine trafik durumuna göre zaman zaman araç trafiğine kapatılacaktır. Gençosman Kavşağından - Kent Meydanı - Uluyol Kavşağı - Hâkimiyet Kavşağının geliş ve gidiş istikameti ve Fevzi Çakmak Caddesi çıkış istikameti ise miting süresince şerit daraltma uygulanarak zaman zaman kısa süreli araç trafiğine kapatılacaktır” denildi.
Alternatif güzergâhlar
Altıparmak Caddesi- Stad Kavşağından - İzmir yoluna çıkmak isteyen sürücüler Çekirge Caddesi - Çelik palas Lambalar - Kükürtlü - Acemler istikametler - Ankara yoluna çıkmak isteyen sürücüler Altıparmak - İpekiş- Merinos Gençosman, ya da İnönü - Setbaşı- Yeşil istikametlerini, İstanbul yoluna gitmek isteyen sürücüler Gençosman - İstanbul yolu istikametlerini kullanabileceklerdir.

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