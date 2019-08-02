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Bursa trafiğine Erdoğan ayarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 18:41 | Son Güncelleme

Bursa’da 4 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çeşitli açılışlara katılacak olması sebebiyle trafik yeniden düzenlendi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Pazar günü saat 15:30’tan itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın iştiraki ile ilimizde gerçekleştirilecek törenler dolayısıyla trafik akışı yeniden belirlendi.

Bursa’da 4 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çeşitli açılışlara katılacak olması sebebiyle trafik yeniden düzenlendi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Pazar günü saat 15:30’tan itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın iştiraki ile ilimizde gerçekleştirilecek törenler dolayısıyla trafik akışı yeniden belirlendi. Bursa Şehir Hastanesinden İstanbul istikametine otobanı takiben şehir merkezi yol ayrımına kadar olan kısım ile İstanbul Yolu Caddesi şehir merkezi geliş istikameti ve bağlantı yolları - Demirtaş Köprülü Kavşak (Terminal Kavşağı) - AS Merkez Lambalar - Panayır Lambalar - Buttim Kavşağı - Özdilek Lambalar - Avrupa Konseyi Bulvarından İstanbul Yolu Caddesine katılım yanyol - Metro Lambalar - Beşyol Kavşağı - Gençosman Kavşağı ve Merinos istikameti - Kent Meydanı - Uluyol Lambalar - Hakimiyet Kavşağı - Fevzi Çakmak Caddesi ve bağlantı yolları - 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Kavşak - Varyant Altı - Altıparmak Caddesi çıkış - Zafer Plaza Önü - Bilecik Lambalar - Çakırhamam Kavşağı - Atatürk Caddesi ve bağlantı yolları - Heykel önü - Setbaşı Kavşağı - İnönü Caddesi - Dörtyol Lambalar - Tahal Caddesi (Bıçakçılar Girişi) - Demirtaşpaşa Köprülü Kavşak - Kemal Bengü Caddesinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanına gidiş istikameti - Ankara Yolu şehir merkezine geliş istikameti - Büyükşehir Belediyesi önüne çıkan bağlantı yolları kısa süreli araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Etibank Caddesi ve 2. Kanal Caddesinden Merinos Caddesi istikametine akımlar 18:00’den itibaren tören tamamlanıncaya kadar araç trafiğine kapatılacak.
T1 (İpekböceği) hattı saat 17:00 ’dan itibaren tören bitene kadar sayın misafirin geçişleri esnasında görevlilerimizce yapılacak uyarı ile kısa süreli bekletilecek.
Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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