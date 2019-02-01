Bursa trafiğine maç düzenlemesi

Bursaspor-Atiker Konyaspor maçı öncesi Bursa’da bazı yolların kapatılacağıyla ilgili Bursa Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi.
Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’04 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 20:00’de Büyükşehir Belediye Stadyumunda, Bursaspor-Atiker Konyaspor takımları arasında oynanacak olan Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle, 04 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 16:00’dan itibaren, Hayran Caddesi’ne açılan Seyran Sokak, 10. Çimen Sokak, Stad Caddesi, Eren Caddesi, 5. Zümrüt Sokak, 3. Yakut Sokak, 1. Lale Sokak araç trafiğine kapatılacak olup, belirtilen sokakların diğer yönleri araç trafiğine açık olacaktır." denildi.
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