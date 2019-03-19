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Bursa turizmin göz bebeği olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 09:18 | Son Güncelleme

Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa’nın termal, dağ, yayla, tarih ve inanç turizminde altın çağını yaşayacağını söyledi.Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın açıkladığı projelerle yeni dönemde Bursa’ya dünyanın dört bir yanından turist gelecek.

Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa’nın termal, dağ, yayla, tarih ve inanç turizminde altın çağını yaşayacağını söyledi.
Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın açıkladığı projelerle yeni dönemde Bursa’ya dünyanın dört bir yanından turist gelecek. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Nilüfer ilçesi Üçevler ve Demirci Mahallerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bursa’nın tarım ve sanayide Türkiye’nin en önemli illerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Mesten, “Turizmde potansiyeli çok yüksek olmasına rağmen aynı başarıyı elde edemedi. Önümüzdeki dönemde inşallah Bursa turizmin her açısından büyük atılımların yaşandığı bir şehrimiz olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın önemli projelerinden bir tanesi de Dağyenice’de doğal yaşam turizm kompleksi. Dünyaya hitap edecek şekilde ciddi turizm merkezi olacak. Turizm gelirleninin 3 kat artması bekleniyor” dedi.

“Bursa turizmde altın çağını yaşacak”
Dağ ilçeleriyle alakalı eko turizm havzası projeleriyle ilgili de konuşan Mesten, “Eko turizm anlamında daha önceden yapılmış projeler var. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Harmancı ve İznik’te yapıldı. Dağ ilçelerimiz Büyükorhan, Orhaneli ve Keles’te ciddi anlamda potansiyellere sahip. Keles’te Kocayayla’da ve bölgede özel sektörümüzün projeleri var. Biz bütün projeleri sonuna kadar destekliyoruz. Bursa termal, yayla, tarih ve inanç turizmi açısından Bursa altın çağını yaşayacak. Önümüzdeki 5 yılda çok ciddi atılımlar olacak. Tarımıyla, sanayisiyle anıldığı gibi turizmiyle de dünya çapında anılan bir kent olacaktır” diye konuştu.

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Bursa turizmin göz bebeği olacak
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