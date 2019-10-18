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Bursa Türkiye’yi keseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

Türkiye’de kullanılan keselerin yüzde doksanını Bursa’da bulunan 4 firma imal ediyor.Ciltdeki ölü derinin atılması ve kirlerden kurtulmak için kullanılan kesenin vücuda büyük faydası var.

Türkiye’de kullanılan keselerin yüzde doksanını Bursa’da bulunan 4 firma imal ediyor.
Ciltdeki ölü derinin atılması ve kirlerden kurtulmak için kullanılan kesenin vücuda büyük faydası var. Kese kavak ağacından elde edilen iplikle üretiliyor. Türkiye’de büyük bir kültürü olan ve her evdeki banyoda yerini alan keselerin Türkiye’deki üretiminin yüzde doksanını Bursa karşılıyor. Bursa’da bulunan 4 tane firma bu keseleri üretip her yıl Türkiye’ye satıyor.
Kavak ağacından elde edilen iplikten yapılan keseler 5 ila 110 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Türkiye’ye kese üretip satan 4 firmadan birinin sahibi olan Oğuz Bağcı, "Bursa’da floş ve ipekten kese üretiyoruz. Keselerimiz yüzde yüz doğaldır. Piyasada satılan en güzel keseler Bursa’da üretiliyor. Türkiye’de keseyle alakalı üretim Bursa. Türkiye genelinde 4 tane üretici var, bunlardan birisi biziz. Diğer 3 üretici de Bursa’da. Kese ihtiyacı olan bir toptancı Türkiye’de dönüp dolaşıp Bursa’ya geliyor. İki çeşit kese var, birincisi ipek böceğinin ürettiği ipekten üretilen keseler; ikincisi ise kavak ağacından elde edilen, floş ipliğinden elde edilen kese. Biz bu ipliklere çok yüksek turlar vererek ipliğe sertlik veriyoruz. Bu sertlikle vücuttaki yağ, kir ve toksinler atılıyor. Bursa’da her yıl milyonlarca kese imal ediliyor. Özellikle turizme yönelik imalat çok fazla, hamam kültürü olan herkes keseyi tercih ediyor. Keseleri kalitesine göre 5 ila 110 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi.

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor

Bursa Türkiye’yi keseliyor
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