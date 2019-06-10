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Bursa Uludağ Üniversitesi’nde gündem ‘kalite’

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:11 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü, ramazan bayramının ardından ilk toplantısında kalite konusunu gündeme aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde gündem ‘kalite’

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü, ramazan bayramının ardından ilk toplantısında kalite konusunu gündeme aldı. Yapılacak çalışmalar ile kısa sürede üniversitenin her alanında YÖK tarafından belirlenen kalite standartlarının getirilmesi hedefleniyor.
BUÜ’de kalite çalışmalarına start verildi. Ramazan bayramının ardından üniversite yönetiminin düzenlediği ilk toplantıda devam eden kalite süreci ele alındı. Kalite Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Funda Coşkun tarafından Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’a brifing verildi. Toplantıyı değerlendiren Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, üniversitede kalite konusunda atılması gereken tüm adımların tek tek tespit edildiğini ve hiç vakit kaybetmeden bu çalışmaların yerine getirilmesi için çalışacaklarını söyledi. YÖK tarafından bütün üniversiteler için belirlenen kalite standartlarının Bursa Uludağ Üniversitesi’nde de en kısa sürede tam anlamıyla uygulamaya geçirileceğini vurgulayan Rektör Kılavuz, “Gerek fakültelerimizde gerek yüksekokullarımızda gerekse de akademik ve idari çalışmalarımızda kalite önceliğimiz olacaktır. Bütün işlemlerimizi ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürüteceğiz. İnşallah en kısa sürede üniversitemizin her alanında kalite standartları hayata geçirilmiş ve çok sıkı bir şekilde takip ediliyor olacak. Oluşturduğumuz Kalite Birimi alt yapı hazırlıklarını bitirdi. Bundan sonraki süreçte de uygulama noktasında artık adımlarımızı atıyor olacağız” diye konuştu.
Kalite Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Funda Coşkun ise hazırladığı brifing sayesinde üniversitenin her alanında yapılması gereken öncelikli ve uzun vadeli faaliyetleri belirlediklerini ve yeni dönemde bu program üzerinden çalışmaların yürütüleceğini açıkladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde gündem ‘kalite’

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