Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Prof. Dr. Kılavuz görevi devraldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü’ne tayin olan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, görevi Prof. Dr. Yusuf Ulcay’dan devraldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, düzenlenen devir-teslim töreni ile görevine başladı. Rektörlük Jandarma Uzman Onbaşı Sinan Yaylı Salonu’nda gerçekleştirilen törene akademisyenler, personel ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyük bir kalabalığın hazır bulunduğu törende konuşan yeni Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, kendisini bu göreve layık gördükleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a teşekkür etti. Adaylığı döneminde her aşamadan büyük bir teveccüh gördüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Devlet hizmeti devamlılık ister. İnşallah bundan sonra üniversitemizi geldiği noktadan daha ileri noktalara götürebilmek için tüm ekip arkadaşlarımız ile birlikte elden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ortak aklın hâkim olduğu, demokratik bilincin egemen kılındığı, arkadaşlıkların ve dostlukların yükseldiği ve yüceldiği, adaletin, hakkâniyetin, ehliyet ve liyakatin göz önünde tutulduğu bir idare anlayışını hayata geçireceğiz. Bunun için elimden gelen bütün gayreti göstereceğime sizi temin ederim. Geçmişteki tecrübelerimiz yeni döneme de sirayet edecektir” diye konuştu.

Üniversiteye emeği geçen herkese teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “İşimiz zor. Ancak sizler de bizlere destek verirseniz, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Zaman içerisinde karşılıklı anlayış ve destek ile tüm problemleri çözebileceğimize inanıyorum” dedi.

Ulcay’dan Kılavuz’a tebrik

Önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise törene katılan herkese teşekkür etti. Prof. Dr. Yusuf Ulcay, yeni atanan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’u tebrik ederek, yeni dönemde üniversiteyi çok daha iyi noktalara getireceğine inandığını sözlerine ekledi.

Törenin sonunda yeni Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tebrikleri tek tek kabul etti.

