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Bursa Uludağ Üniversitesi’nden memnuniyet anketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 12:01 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi, daha mutlu ve başarılı bir üniversite ortamı için anketler düzenliyor.Bursa Uludağ Üniversitesi, çalışanlarının memnuniyet seviyesini belirlemek, mutlu ve başarılı bir üniversite ortamı için anket çalışması başlattı.

Bursa Uludağ Üniversitesi, daha mutlu ve başarılı bir üniversite ortamı için anketler düzenliyor.
Bursa Uludağ Üniversitesi, çalışanlarının memnuniyet seviyesini belirlemek, mutlu ve başarılı bir üniversite ortamı için anket çalışması başlattı. Bireysel cevapların tamamen gizli kalacağı ve elde edilen verilerin toplu olarak değerlendirileceği anketin sonuçları, sadece stratejik plan ve üniversite yönetiminin politikalarına yansıtılması, yönetimin sunduğu hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılacak.
Her geçen gün şehirle bütünleşen ve öğrenci dostu üniversite yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bu maksatla her alanda çalışmalar sürdürülmekte ve meyvesini vermeye başlamıştır. Yapılan çalışmalardan bir tanesi de paydaşlarımızın görüşlerini almaktadır. Bu amaçla beş anket formu hazırlanmıştır. Bu anketler sonucunda özellikle paydaşlarımızın memnuniyet düzeyleri belirlenecektir. Sonuçlar doğrultusunda çalışmalarımızı şekillendireceğimize söz veriyorum” dedi.
Uludağ Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğünce başlatılan ankete dileyen web sayfası üzerinden katılabilecek. 2 bin 554 akademik, 2 bin 134 idari, 347 sözleşmeli, bin 782 sürekli işçi, bin 937 doktora, 6 bin 493 yüksek lisans, 44 bin 690 lisans, 17 bin 869 ön lisans öğrencisinin olduğu üniversitede, ön lisans ve lisans eğitim programları öğrenci memnuniyet anketi, akademik ve idari personel memnuniyet anketi, lisansüstü eğitim programları öğrenci memnuniyeti anketi, mezunlar memnuniyet anketi ve dış paydaş memnuniyet anketi yapılacak.

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