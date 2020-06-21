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Bursa Valiliği: "(Kestel ilçesinde meydana gelen sel) Arama ve kurtarma faaliyetleri toplam 257 personel ile yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."
Bursa Valiliği: "(Kestel ilçesinde meydana gelen sel) Arama ve kurtarma faaliyetleri toplam 257 personel ile yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."
BURSA
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21.06.2020 23:47 |
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Bursa Valiliği: "(Kestel ilçesinde meydana gelen sel) Arama ve kurtarma faaliyetleri toplam 257 personel ile yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."