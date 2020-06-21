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  4. Bursa Valiliği: "(Kestel ilçesinde meydana gelen sel) Arama ve kurtarma faaliyetleri toplam 257 personel ile yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."

Bursa Valiliği: "(Kestel ilçesinde meydana gelen sel) Arama ve kurtarma faaliyetleri toplam 257 personel ile yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."

BURSA HABERLERİ  | 21.06.2020 23:47 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği: "(Kestel ilçesinde meydana gelen sel) Arama ve kurtarma faaliyetleri toplam 257 personel ile yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."

Bursa'da sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

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Bursa Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

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