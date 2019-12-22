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Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 06:33 | Son Güncelleme

Bursa ve çevrelerinde hızı 75 kilometreye ulaşacak fırtına beklendiği bildirildi.

Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine göre, bugün ve yarın öğle saatlerine kadar il genelinde güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-75 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Valiliği Meteoroloji

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