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Bursa Valiliğinden elektrik kesintisi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Bursa’da hayatın durmasına sebep olan elektrik kesintisiyle alakalı Bursa Valiliği açıklama yaptı.Valilikten yapılan açıklamada, “8 Temmuz 2019 Pazartesi saat: 12.45 civarında ilimiz genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Bursa’da hayatın durmasına sebep olan elektrik kesintisiyle alakalı Bursa Valiliği açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, “8 Temmuz 2019 Pazartesi saat: 12.45 civarında ilimiz genelinde elektrik kesintisi yaşandı. TEİAŞ’a ait büyük trafo merkezinde meydana gelen mekanik arıza sebebiyle elektrik kesintisi yaşanmıştır. Ekiplerin arızaya müdahalesinin ardından, kopan iletkenin kaldırılabilmesi için çalışmalara başlandı. Arızadan izole edilen bölgelere enerji verilmeye başlandı. İki saat zarfında de il geneline elektrik verilmeye başlanılacak” denildi.

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