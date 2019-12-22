HABER

Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 09:12 | Son Güncelleme

Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı yapıldı.Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın Pazartesi (23.12.2019) günü öğle saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı yapıldı.
Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın Pazartesi (23.12.2019) günü öğle saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

'Ayaklarım üşüyor' diyen amcaya ayakkabılarını verdi'Ayaklarım üşüyor' diyen amcaya ayakkabılarını verdi
Bu mahallenin sokakları 24 saat gözetleniyorBu mahallenin sokakları 24 saat gözetleniyor
Servis minibüsü, halk otobüsü ve otomobile çarptıServis minibüsü, halk otobüsü ve otomobile çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya ve Çin'in Suriye kararına ABD'den çok sert tepki!

Rusya ve Çin'in Suriye kararına ABD'den çok sert tepki!

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'a çıkacaklar dikkat! Teleferik seferleri durdu

Uludağ'a çıkacaklar dikkat! Teleferik seferleri durdu

Yargıtay çifte müebbeti onadı! Soluğu kızıyla eşinin mezarlığında aldı

Haberi duyunca soluğu mezarlıkta aldı

Servis minibüsü, halk otobüsü ve otomobile çarptı

Servis minibüsü, halk otobüsü ve otomobile çarptı

Uludağ'da orman yangını çıktı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Uludağ'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'de doğum günü kutlamasında şoke eden olay!

Doğum günü kutlamasında şoke eden olay!

Aksaray'da otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.