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Bursa Valiliği’nden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği, alınan yeni İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını açıkladı.

Bursa Valiliği’nden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı açıklaması

Bursa Valiliği, alınan yeni İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada düğünlerle ilgili yarından itibaren geçerli olacak kısıtlamaların detayları paylaşıldı.
Karara göre, sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. Düğünler nikah merasimi şeklinde yapılabilecek, düğün ve nikahlar en fazla 1 saatte tamamlanacak. Nikahlarda oyun oynanması ve dans edilmesine, toplu yemek dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı yapılmasına izin verilmeyecek.
Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma maksadıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının 24.06.2020 tarih 10116 sayılı Genelgesi ve 24.06.2020 tarih 89 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü v.b. etkinliklerin, mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına, İçişleri Bakanlığının 07.07.2020 tarih 10888 sayılı Genelgesi ve 07.07.2020 tarih 104 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile köyler ve/veya sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde sabah 10:00 akşam 24:00 saatleri arasında her türlü faaliyetin bitecek şekilde planlanmasına karar verilmişti.
Yine İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarih 12682 sayılı genelgesine istinaden 11.08.2020 tarih 111 sayılı, 17.08.2020 tarih 117 sayılı ve 26.08.2020 tarih 118 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile ilave tedbirler alınmıştı.
Gelinen noktada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle; düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun 02.09.2020 tarihli toplantısında alınan tavsiye kararı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda aşağıdaki kararların alınması gerektiği değerlendirilmiştir. Bu çerçevede 26.08.2020 tarih 118 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına ilaveten
1. Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,
2. Ancak nikâh merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikâhların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,
3. Nikâh merasimi şeklinde düğün veya nikâh yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafeye uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,
4. Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikâhlarda oyun oynanması/dans edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dâhil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,
5. Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikâh törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, yukarıda belirtilen hususlar dışında İçişleri Bakanlığının 13.06.2020 tarih 9430 sayılı Genelgesi ve 13.06.2020 tarih 81 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı, İçişleri Bakanlığının 24.06.2020 tarih 10116 sayılı Genelgesi ve 24.06.2020 tarih 89 sayılı il Hıfzıssıhha Kurulu Kararı, İçişleri Bakanlığının 07.07.2020 tarih10888 sayılı Genelgesi ve 07.07.2020 tarih 104 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı, İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarih 12682 sayılı Genelgesine istinaden 11.08.2020 tarih 111 sayılı, 17.08.2020 tarih 117 sayılı ve 26.08.2020 tarih 118 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine, yukarıda belirtilen tedbirlerin 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmasına ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bursa Valiliği’nden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı açıklaması

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