Bursa Valiliğinden ilk deprem açıklaması

Bursa Valiliği, Marmara Denizi derinlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yazılı açıklama yaparak okulların tatil edildiğini duyurdu.

Bursa Valiliği, Marmara Denizi derinlerinde saat 14.00’te meydana gelen ve İstanbul, Bursa, Kocaeli’de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada okulların tatil edildiğini de belirten Bursa Valiliği, can ve mal kaybı yaşanmadığını belirtti. Açıklamada, "Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 13.59’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında valiliğimizce AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi hemen faaliyete geçmiştir. Deprem sonrası ilimizdeki 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Tedbir olarak deprem sonrası ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.

