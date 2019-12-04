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Bursa Valiliği’nden kar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 13:58 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği’nden kar uyarısı yapıldı.Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan son değerlendirmelere göre, sabah ilk saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların Bursa’nın kuzey ve kıyı kesimleri haricinde zamanla karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği tahmin ediliyor.

Bursa Valiliği’nden kar uyarısı yapıldı.
Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan son değerlendirmelere göre, sabah ilk saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların Bursa’nın kuzey ve kıyı kesimleri haricinde zamanla karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği tahmin ediliyor. Bursa’nın güneydoğu (Uludağ, İnegöl, Keles) ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının; yarın bölgemizi terk etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (6-9 C°) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın çarşamba günü Bursa’nın kuzey ve batı (Karacabey, Mustafakemalpaşa, Mudanya) kesimlerinde kuzeydoğudan (Poyraz) zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte perşembe, cuma ve cumartesi günleri Bursa’nın kıyı kesimleri dışında bölgemizde, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin edilmektedir" denildi.

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