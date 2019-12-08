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Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 22:29 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği 7 gündür kayıp iki dağcının aranması ile ilgili yeni açıklama yayımladı.Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "01.12.2019 tarihinde Uludağ’da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki dağcı için başlatılan arama çalışmaları ile ilgili olarak, 07.12.2019 tarihinde icra edilen arama faaliyetleri esnasında, Kürekli Deresi civarında karla kısmen kaplanmış vaziyette, bir adet kırmızı mont ve montun ceplerinde ise bir adet yeşil renkli bere, mavi renkli anahtarlık ve iki adet anahtar tespit edilmiştir.

Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama

Bursa Valiliği 7 gündür kayıp iki dağcının aranması ile ilgili yeni açıklama yayımladı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "01.12.2019 tarihinde Uludağ’da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki dağcı için başlatılan arama çalışmaları ile ilgili olarak, 07.12.2019 tarihinde icra edilen arama faaliyetleri esnasında, Kürekli Deresi civarında karla kısmen kaplanmış vaziyette, bir adet kırmızı mont ve montun ceplerinde ise bir adet yeşil renkli bere, mavi renkli anahtarlık ve iki adet anahtar tespit edilmiştir. Şahısların İstanbul ilinden başlayarak, Bursa ili Uludağ Milli Parkı Bölgesi’nde kaybolmaları sürecine kadar tespit edilen çok sayıda güvenlik kameraları görüntülerinin detaylı olarak incelenmesi neticesinde bulunan eşyaların, kayıp olan dağcılardan Efe Sarp’a ait olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamada, "08.12.2019 tarihinde, kayıp olan iki dağcıyı arama faaliyetleri, montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle insansız hava aracı (drone) ile bu alan esas alınarak yaklaşık 1 kilometre çaplı bir alanda sürdürülmektedir. Arama çalışmalarına 1 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU), 2 helikopter, 4 Asayiş Timi, 75 JÖH Timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 88 Sivil Arama ve Kurtarma ekibi olmak üzere toplam 216 kurtarma personeli katılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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