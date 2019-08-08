HABER

Bursa Valiliğinden "siyah incir" genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 16:20 | Son Güncelleme

Genelgeden: - "İncirde bitki gelişimi düzenleyicisi yapay bir olgunluk sağlıyor gibi görünse de gerçekte ürünün kalitesini bozmakta, raf ömrünü azaltmakta, piyasaya aşırı ürün arzı nedeniyle fiyatların düşmesine ve gelir kaybına neden olmaktadır. Birkaç bilinçsiz ve sorumsuz kişinin ülkemiz ekonomisine ve sektör paydaşlarına zarar vermeye hakkı yoktur" - "Sektörün zarar görmemesi için gerek üreticilerin gerekse ihracatçılarımızın kesim ve ihraç tarihlerini dikkate alarak hareket etmesi önem taşımaktadır. Üreticilerin bu tarihlere göre ürün hasadını yapması ve ürünün daha sonra ihracata gönderilmesi gerekmektedir"

Bursa Valiliği, dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen "Bursa Siyahı"nda erken olgunlaşmayı sağlayan ve ruhsatı olmayan bitki gelişim düzenleyicisinin kullanımının önlenmesi, kesim ve ihraç tarihlerine uyulması hakkında genelge yayımladı.

Genelgede, Bursa siyah incirinin kendine has rengi, tadı ve nefasetiyle "Dürdane İnciri" olarak tescilli olduğu ve kentin, Türkiye siyah incir üretiminin yüzde 90'ını karşıladığı belirtildi.

Türkiye ve Bursa için böylesine önemli ve değerli Dürdane İnciri'nin bazı alanlarda zeytin ve bağ üretim alanlarıyla karışık tesis edildiği vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin ve bağ etmenlerine karşı yapılan kimyasal mücadele esnasında zirai ilaç bulaşma riskine karşı ilaçlamaların, havanın rüzgarsız olduğu sabah ve akşam saatlerinde uygun alet ve makine ile yapılması, ilaç bulaşma riskini azaltacaktır.
Önceki yıllarda bazı üreticilerimizin incirde erken olgunlaşmayı teşvik eden, incirde ruhsatı olmayan bitki gelişim düzenleyicisi kullanımından dolayı hem kendileri hem de ülkemiz açısından bazı sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır. Geçtiğimiz yıllar itibariyle incirde tavsiye dışı kullanılan bitki gelişim düzenleyicisi kullanılması ve parçalanması sonucu ortaya çıkan maddeler, insan sağlığı yönünden sakıncalı olduğundan, Avrupa'da bu ürünlerle yetiştirilmiş incir talep görmemektedir. İncirde bitki gelişimi düzenleyicisi yapay bir olgunluk sağlıyor gibi görünse de gerçekte ürünün kalitesini bozmakta, raf ömrünü azaltmakta, piyasaya aşırı ürün arzı nedeniyle fiyatların düşmesine ve gelir kaybına neden olmaktadır. Birkaç bilinçsiz ve sorumsuz kişinin ülkemiz ekonomisine ve sektör paydaşlarına zarar vermeye hakkı yoktur."

- Sürdürülebilir ihracat için duyarlılık uyarısı

Bursa siyah incirinin taze olarak gittiği ülke pazarlarında kalite ve tüm özelliklerini koruyarak tüketilmesi ve buna göre yurt dışında talep oluşturmasının son derece önem arz ettiği aktarılan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle sektörün zarar görmemesi için gerek üreticilerin gerekse ihracatçılarımızın kesim ve ihraç tarihlerini dikkate alarak hareket etmesi önem taşımaktadır. Üreticilerin bu tarihlere göre ürün hasadını yapması ve ürünün daha sonra ihracata gönderilmesi gerekmektedir.
İlimiz tarımsal üretiminin içinde bulunan tüm üreticilerimizin diğer ürünlerin sebze meyve yetiştiriciliğinde de kalıntı sorunu yaşamamak ve güvenilir gıda arzı, sürdürülebilir ihracat için aynı duyarlılık ve hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Kesim tarihine uymayan, gıda güvenliğini ve insan sağlığını tehlikeye atarak üretim yapan üreticiler ile ilgili şikayetler, Tarım ve Orman Bakanlığının Alo 174 Gıda Hattı'na yapılacaktır."

Genelgede, yasaklamaya uymayanlar hakkında, hasat öncesi denetim kapsamında yapılan analiz sonucunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanımı tespit edilmesi durumunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 39. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, analiz sonucunda tespit edilen yasaklı bitki koruma ürünü kullanılan ürünlerde hasat öncesi ve sonrası denetim talimatı gereği imha ve gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Ayrıca, yasaklanan bitki koruma ürünü kullananlara ve uygulama yapanlara 40. maddenin "d" bendi gereğince yasal işlem ve idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar
İstanbul'da dev uygulama! İstanbul'da dev uygulama!
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki kişi yakalandıGÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Bursa siyahı siyah incir

En Çok Okunan Haberler

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-12' uygulaması

İstanbul'da dev uygulama!

Denizli'de deprem sonrası heyelan böyle görüntülendi

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

'UEFA Süper Kupa Finali' için bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak

Son dakika! Denizli'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında ara karar açıklandı

Türkiye'yi sarsan saldırıda ara karar açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.