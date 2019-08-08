Bursa Valiliği, dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen "Bursa Siyahı"nda erken olgunlaşmayı sağlayan ve ruhsatı olmayan bitki gelişim düzenleyicisinin kullanımının önlenmesi, kesim ve ihraç tarihlerine uyulması hakkında genelge yayımladı.

Genelgede, Bursa siyah incirinin kendine has rengi, tadı ve nefasetiyle "Dürdane İnciri" olarak tescilli olduğu ve kentin, Türkiye siyah incir üretiminin yüzde 90'ını karşıladığı belirtildi.

Türkiye ve Bursa için böylesine önemli ve değerli Dürdane İnciri'nin bazı alanlarda zeytin ve bağ üretim alanlarıyla karışık tesis edildiği vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin ve bağ etmenlerine karşı yapılan kimyasal mücadele esnasında zirai ilaç bulaşma riskine karşı ilaçlamaların, havanın rüzgarsız olduğu sabah ve akşam saatlerinde uygun alet ve makine ile yapılması, ilaç bulaşma riskini azaltacaktır.

Önceki yıllarda bazı üreticilerimizin incirde erken olgunlaşmayı teşvik eden, incirde ruhsatı olmayan bitki gelişim düzenleyicisi kullanımından dolayı hem kendileri hem de ülkemiz açısından bazı sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır. Geçtiğimiz yıllar itibariyle incirde tavsiye dışı kullanılan bitki gelişim düzenleyicisi kullanılması ve parçalanması sonucu ortaya çıkan maddeler, insan sağlığı yönünden sakıncalı olduğundan, Avrupa'da bu ürünlerle yetiştirilmiş incir talep görmemektedir. İncirde bitki gelişimi düzenleyicisi yapay bir olgunluk sağlıyor gibi görünse de gerçekte ürünün kalitesini bozmakta, raf ömrünü azaltmakta, piyasaya aşırı ürün arzı nedeniyle fiyatların düşmesine ve gelir kaybına neden olmaktadır. Birkaç bilinçsiz ve sorumsuz kişinin ülkemiz ekonomisine ve sektör paydaşlarına zarar vermeye hakkı yoktur."