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  4. Bursa Valiliği’nden yağış ve fırtına uyarısı

Bursa Valiliği’nden yağış ve fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği, il genelinde pazar günü akşam saatlerinde başlayıp salı gününe kadar devam edecek yağış ve fırtına hakkında uyarıda bulundu.Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan son değerlendirmelere göre, İlimizin 5 Ocak 2020 Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin edilmektedir.

Bursa Valiliği, il genelinde pazar günü akşam saatlerinde başlayıp salı gününe kadar devam edecek yağış ve fırtına hakkında uyarıda bulundu.
Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan son değerlendirmelere göre, İlimizin 5 Ocak 2020 Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Pazar günü akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışların pazartesi ve salı günleri ilimiz genelinde etkili olması beklenmektedir. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. 6 Ocak Pazartesi ve 7 Ocak Salı günleri beklenen yağışların ilimiz genelinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın pazartesi ve salı günleri Bursa genelinde kuzey ve doğu yönlerden (poyraz) kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde (75-100 km/saat) esmesi beklenmektedir. Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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