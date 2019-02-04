Uludağ’da bir binanın çatısından düşen karların altında kalan 6 kişinin kurtarıldığı alanda incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Her ihtimale karşı mevcut kar kitlelerini kontrol ediyoruz. Buradaki kar birikintisini kaldırmaya çalışıyoruz. Şükür ki vatandaşlarımızın ufak sağlık problemlerinin dışında sağlık durumları iyi" dedi.
Vali Yakup Canbolat, Bursa İl Jandarma Alay Komutanı Hakan Saraç ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Uludağ’da bir binanın çatısından düşen karların altında kalan 6 kişinin kurtarıldığı alanda incelemelerde bulundu. Vali Canbolat yaptığı açıklamada, "6 kişi çatıdan düşen kar kitlesinin altında kaldı. Yapılan müdahalelerle 6’sı da kurtarıldı. Her ihtimale karşı mevcut kar kitlelerini kontrol ediyoruz. Buradaki kar birikintisini kaldırmaya çalışıyoruz. Şükür ki vatandaşlarımızın ufak sağlık problemlerinin dışında sağlık durumları iyi. Büyük bir kazadan vatandaşımız zarar görmeden kurtulmuş oldu" dedi.
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