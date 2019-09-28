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BURSA VALİSİ CANBOLAT: ÇOCUKLAR GÜVENDE

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 19:51 | Son Güncelleme

Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeşten haber alınamıyor (2) Bursa'nın Kestel ilçesinde çocukları Efe (7) ile Mustafa'nın (5), 2 gündür kayıp olduğunu iddia eden Ercan Çınar, ''Sağlıklarından endişe ediyorum.

Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeşten haber alınamıyor (2)

Bursa'nın Kestel ilçesinde çocukları Efe (7) ile Mustafa'nın (5), 2 gündür kayıp olduğunu iddia eden

Ercan Çınar, ''Sağlıklarından endişe ediyorum. Anneleri ile ayrı yaşıyoruz. Karakola başvurduk, annesi de gelip ifade verdi. Çocuklarımın bulunmasını istiyorum. Okula diye gittiler ancak bir daha haber alamadık" dedi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, kayıp olduğu öne sürülen Mustafa Çınar ve Efe Çınar'ın güvende olduğunu, kayıp olmadıklarını belirterek şunları söyledi:

'Savcılık olaya el koymuştur. Babanın karakola yaptığı müracaatı sonrası araştırma yapıldı. Yapılan inceleme sonrası babanın farklı ifadeler kullanmasından çocukların annelerinde olduğu ortaya çıktı. Anne, çocukların babadan şiddet gördüğünü ileri sürerek babadan uzaklaştırmış. Dosya savcılıkta Bursalıların içi rahat olsun. Polisimiz ve jandarmamız bu ve benzeri olaylarda her zaman teyakkuz halindedir."

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA)

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