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Bursa Valisi Canbolat'ın annesi hayatını kaybetti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 00:57 | Son Güncelleme

CENAZE ÇORUM'A GÖNDERİLDİ Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi  Nezaket Canboat'ın cenazesi, Çorum'da defnedilmek üzere Bursa'dan yola çıktı.

Bursa Valisi Canbolat'ın annesi hayatını kaybetti (2)

CENAZE ÇORUM'A GÖNDERİLDİ
Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Nezaket Canboat'ın cenazesi, Çorum'da defnedilmek üzere Bursa'dan yola çıktı. Vali Canbolat, cenaze aracının sürücüsüne yolda dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ'TAN TAZİYE
Hastaneye giderek Bursa Valisi Yakup Canbolat'a taziyede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne acısının zor bir acı olduğunu söyledi. Nezaket Canbolat'ın üç haftadır Palyatif Bölümünde tedavi gördüğünü belirten Aktaş, "Kaderi ilahi, Allah yattığı yerde utandırmasın. Valimizin başı sağ olsun. Şimdiden sabırlar diliyorum. Yarın öğle namazında Çorum'da cenazesi defnedilecek, sabırlar diliyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bursa Valisi Canbolat'ın annesi hayatını kaybetti (2)Bursa Valisi Canbolat'ın annesi hayatını kaybetti (2)Bursa Valisi Canbolat'ın annesi hayatını kaybetti (2)Bursa Valisi Canbolat'ın annesi hayatını kaybetti (2)

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