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  4. Bursa Valisi Canbolat’tan Başkan Taban’a ziyaret

Bursa Valisi Canbolat’tan Başkan Taban’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti.Vali Yakup Canbolat, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bursa İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile birlikte İnegöl’e geldi.

Bursa Valisi Canbolat’tan Başkan Taban’a ziyaret

Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti.
Vali Yakup Canbolat, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bursa İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile birlikte İnegöl’e geldi. Gün boyu bir dizi ziyaretlerde bulunan Vali Canbolat, ilk ziyaretini Kaymakamlığa yaptı. Ardından Kaymakam Şükrü Görücü’nün de iştirakiyle İnegöl Belediyesi ziyaret edildi.
Belediye Başkanı Alper Taban ve başkan yardımcıları Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger, Oğuzhan Uslu, Eşref Yiğit, Emin Dündar ve Durmuş Aydın, Vali Canbolat ile beraberindeki heyeti bina önünde karşıladı. Daha sonra başkanlık makamında İnegöl’e dâir istişâreler yapıldı. Yaklaşık 45 dakika süren ziyaret sonrası Vali Canbolat bir başka program için belediyeden ayrıldı.

Bursa Valisi Canbolat’tan Başkan Taban’a ziyaret

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