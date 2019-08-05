HABER

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 20:25 | Son Güncelleme

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklamada bulunarak, “Bölgede sabahtan bu yana etkin bir şekilde yangınla mücadele ediyoruz.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklamada bulunarak, “Bölgede sabahtan bu yana etkin bir şekilde yangınla mücadele ediyoruz. Bu yangın 9 alana intikal etti. Bunların 7 tanesinde mücadele sonuç verdi ve yangın söndü. İki alanda yangın devam ediyor. Bu alanların kontrol altına alınmasıyla ilgili bütün ekiplerimiz seferber oldu. İnşallah akşama kadar yangını kontrol altına almayı planlıyoruz” dedi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan orman yangıyla alakalı bölgede incelemelerde bulundu. Bölgedeki yetkililerden bilgi alan Canbolat, açıklamalarda bulundu. Yangının sabah 09.00 itibariyle 5 farklı alanda başladığını ifade eden Canbolat, “Orman Bölge Müdürlüğümüz hemen bölgeye intikal etti. Bu arada bizde AFAD İl Müdürlüğümüz ve Bursa Büyükşehir Belediyemizin imkanlarını seferber ettik. Özel sekterinde belli imkanlarını bölgeye sevk ettik. Etkin bir şekliyle bölgede yangına müdahale ediliyor. 7 tane itfaiye helikopterimiz bölgede sabahtan bu yana etkin bir şekilde yangınla mücadele ediyoruz. Bu yangın 9 alana intikal etti. Bunların 7 tanesinde mücadele sonuç verdi ve yangın söndü. İki alanda yangın devam ediyor. Bu alanların kontrol altına alınmasıyla ilgili bütün ekiplerimiz seferber oldu. İnşallah akşama kadar yangını kontrol altına almayı planlıyoruz. Çevre illerden de takviye ekipler geldi” açıklamasını yaptı.

“Yangının boyutu 3 kilometrelik mesafede”
Yangının 3 kilometrelik alanda ilerlediğini dile getiren Canbolat, “Yangının hat boyu 3 kilometrelik mesafede. Mesafeli yangınlar var. Daha sonra detaylı bir açıklama yapacağız” diye konuştu.
Can kaybının olmadığını aktaran Canbolat, “Ormanımızda ne kadar zarar olduğunu açıklayacağız. Olayı her yönüyle araştırıyoruz. Şüphelerimiz var. Şuanda bu konuda konuşmak için erken. İl Jandarma Komutanlığımız bölgede olabilecek her türlü imkanı değerlendiriyor. İnşallah bu akşam bu felaketten kurtulmuş oluruz” şeklinde konuştu.

Ekipler seferber oldu
Öte yandan Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, köy sakinleri, AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri bölgede seferber olmuş durumda. Çevre illerden ve Bursa’dan da bölgeye sevk edilen iş makineleri yolları genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Havadan drone ile görüntülendi
3 kilometrelik hatta çıkan yangın havadan drone ile de görüntülendi. Ormanlık alandan dumanlar hala daha yükselirken, helikopterlerin havadan yangına müdahalesi sürüyor. Bölgede rüzgarın da şiddetini düşürdüğü öğrenildi.

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Bakan Albayrak'tan kredi desteği açıklaması

Bakan Albayrak'tan kredi desteği açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.