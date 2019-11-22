Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonlarda 53 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
BURSA MERKEZLİ BİR OPERASYON DAHA
Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: İHA
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