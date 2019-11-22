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Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 10:00 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında örgütle irtibatı tespit edilen tamamı ihraç ihraç edilmiş 2’si teğmen, 90’ı astsubay toplam 92 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı. Öte yandan, Bursa merkezli 23 ilde de operasyon gerçekleştiriliyor.

Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonlarda 53 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

BURSA MERKEZLİ BİR OPERASYON DAHA

Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: İHA

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